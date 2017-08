Mar del Plata y Sporting continúan al frente del Torneo Regional Pampeano A

Se disputó este sábado, parcialmente, la fecha número 10 del Torneo Regional Pampeano A, en donde volvieron a ganar Mar del Plata Club y Sporting, para seguir los dos punteros con la misma cantidad de unidades.

En Santa Celina el tetracampeón tuvo mucho que trabajar para vencer al tercero, Sportiva de Bahía Blanca, por 24 a 7 (7-0 abajo el PT), en un cotejo disputado con una cancha que rápidamente se llenó de barro.

El equipo de Rafael Urrutia basó su triunfo en los forwards que consiguieron todas las conquistas, con los tries de Sebastián Hernand o, Tao Romero y un try penal generado por el scrum, además Leonardo Sestelo aportó dos conversiones y un penal.

En los bahienses los siete puntos fueron de su medio scrum, Ignacio Ficcadenti, quien sumó un try y la conversión.

En Bahía Blanca el que se trajo un buen triunfo de un reducto complicado fue Sporting, que superó 34 a 24 a Universitario.

Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Ignacio Castañón, Pedro Area y un try penal, en tanto que la gran figura fue Juan Noceti, autor de un drop, una conversión y cuatro penales.

Los puntos de Uni fueron vía tries de Darío March y Manuel Ocampo, en tanto que Sebastián Barrera aportó tres penales, una conversión y un drop.

Recordemos que tanto el duelo entre Universitario de Mar del Plata – San Ignacio y Los Cardos – Comercial, fueron suspendidos por el estado de las canchas y reprogramados para el 9 de septiembre.

Resultados

Torneo Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 24 – 7 Sportiva BB

Universitario BB 24 – 34 Sporting

Universitario MdP – San Ignacio (Suspendido)

Los Cardos – Comercial (Suspendido)

Posiciones

Mar del Plata Club — 44

Sporting — 44

Sportiva — 31

*Universitario MdP — 19

*San Ignacio — 15

Universitario BB — 14

*Comercial — 11

*Los Cardos — 7

*Un partido menos

Próxima Fecha 11° (19-8)

Sportiva BB – Sporting

San Ignacio – Mar del Plata Club

Los Cardos – Universitario BB

Comercial – Universitario MdP

Torneo Regional Pampeano B:

El Nacional BB 59 – 24 Pueyrredon

Uncas 25 – 11 Argentino BB

Torneo Regional Pampeano M17:

Sportiva BB 17 – 17 Universitario MdP

Santa Rosa 68 – 15 Los Miuras

Sporting 36 – 29 Coronel Suarez

Racing (C) 12 – 36 Argentino BB

Gimnasia de Pergamino 10 – 33 Mar del Plata Club

Torneo Regional Pampeano M19

Sportiva BB 12 – 28 Universitario MdP

Universitario BB 22 – 13 Los Miuras

Sporting 53 – 0 El Nacional BB

Racing (C) 17 – 31 Argentino BB

Gimnasia de Pergamino 7 – 54 Mar del Plata Club

Copa Imágenes MDQ Oro

Mar del Plata Club 53 – 10 Unión del Sur (Intermedia)

Mar del Plata Club 26 – 12 Unión del Sur (Primera)