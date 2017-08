La estafa perpetrada contra el IOMA Mar del Plata superaría los 100 millones de pesos

Diversos elementos de prueba se habrían secuestrados en los allanamientos realizados en mutuales marplatenses los que habrían dejado al descubierto una millonaria estafa contra Ia Obra Social de la Provincia mediante cambios de cheques presuntamente para lavar dinero. La operatoria consistía en servicios de salud privada a domicilio donde se facturaba la cobertura máxima y solo brindaban un 20% de la prestación solicitada, mientras que le cobraban un 100% al IOMA. La estafa en esta ciudad superaría los 100 millones de pesos.

Los allanamientos realizados en Mar del Plata, en la Mutual 7 de Junio de Sindicato de Prensa Mar del Plata, más la Obra Social y ANCOOP (Asociación Mutual de Trabajadores Portuarios y Afines de la república Argentina), se dieron en el marco de una Causa que lleva a cabo por la Fiscalía N°11 a cargo del doctor Alvarado Garganta, y cuyos operativos fueron encabezados por la Unidad de Activos Ilegales de La Plata que depende de la Superintendencia de Drogas Ilícitas.

Esta Unidad Especial integrada por profesionales contadores y abogados, habrían recolectados elementos que les permitió proyectar una estafa que supera los $ 100.000.000 solamente en Mar del Plata.

Esos procedimientos se dieron en la investigación de la millonaria estafa al IOMA donde empresas prestadoras del servicio de internación domiciliaria vinculados con directivos de esa entidad, solo los hacían prestaciones reales entre un 5 y un 10% y en los casos más extremos, un 40% de lo que luego terminaban facturando. Esta habría sido la base para sacar aquellos fondos que luego se hacían las empresas Integemed, Juntos en Casa, Domisalud, SOS, y Cerca Salud, todas relacionadas entre sí y de un mismo grupo económico.

Una alta fuente de la investigación consultada sobre los allanamientos realizados, indicó que además de Mar del Plata, se hicieron procedimientos conjuntos en Capital, Junín, San pedro, y Bahía Blanca.

En lo que respecta a la “Feliz” se indicó que “entre las obras sociales y las mutuales desviaban depósitos bancarios y cheques, que eran transferidos a esas mutuales para luego retirar el efectivo, y posteriormente “dibujabarlo” como– que aquellas entidades prestaban servicios- a esas cinco empresas que nunca se realizaron; razón por la cual hoy sus directivos han quedado ligados en la maniobra para poder sacar ese dinero”

También es motivo de investigación la participación que les cupo a los directivos marplatenses en la millonaria estafa que se investiga, y por el cual están procesados, al titular de UPCN, Carlos Quintana, y el líder de Suteba, Roberto Baradel . A estos se los sindica como responsables de sobreprecios registrados en la obra social que habrían ocasionado un daño patrimonial superior a los $2.800 millones sólo en 2014 y el primer semestre de 2015, ya que eran quienes explotaban el servicio privado de atención a domicilio.

Caos administrativo en Mar del Plata

El vernes, Garganta volvió a enfilar sus pasos sobre IOMA- Mar del Plata. Los auditores descubrieron que la obra social disponía de 80 software pero sin conexión entre sí de esos programas, en un desorden que presume intencionalidad. “Caos administrativo”, resumen.

Cabe recordar que hace un año, la obra social en la sede de la Avenida Independencia y Garay de la ciudad atlántica, también fue allanada para un requerimiento de documentación. En aquella oportunidad, la sospecha era por el funcionamiento de una “industria” con recursos de amparos que habilitaban el pago a determinadas empresas, entre ellas –según se consignó- Dar Salud. Entonces, además, se había allanado la casa del ex director del IOMA local, Walter Omar Ceberino.

Por ahora Scioli viene “zafando”

Hasta ahora, por ninguno de los expedientes de IOMA, Lotería, ABSA y otros, el ex gobernador Scioli está procesado; aunque sí declaró en la fiscalía de Garganta. En cambio, fueron procesados el ex jefe de Gabinete Alberto Pérez y el ex subsecretario Walter Carbone, a quienes se les prohibió salir del país. También la fiscalía dictó procesamientos de varios funcionarios, entre ellos Eduardo Aparicio, ex ministro de Desarrollo Social y Juan Carlos Mancinelli, un empresario cercano a la administración sciolista.

Hace un mes, el Tribunal de Cuentas ordenó al ex director de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), Guillermo René Scarcella, investigado por Garganta en la causa “malversación de fondos de la administración pública”, que devuelva – con otra decena de ex funcionarios- , 51 millones de pesos al estado provincial al comprobarse irregularidades en los gastos de la empresa durante su gestión.