Esteba Orfano se convirtió en el nuevo refuerzo de Aldosivi

El mediocampista nacido el 13 de enero de 1992 en San Justo, La Matanza llega de jugar en Instituto de Cordoba .Su infancia la paso en Isidro casanova junto a sus amigos del barrio entre ellos Facundo y Matias.

En sus inicios en las inferiores de Boca Juniors, se desempeñaba como marcador lateral derecho teniendo grandes similitudes por su estilo con el inmenso Hugo “Negro” Ibarra, por la facilidad con la que traslada la pelota en sus incursiones en ataque.

Con el tiempo los diferentes entrenadores lo fueron colocando unos metros más adelante para aprovechar sus características ofensivas, llegando a utilizarlo como puntero derecho o volante creativo en determinadas circunstancias.

Desde categorías menores es integrante de diferentes seleccionados juveniles, habiendo participado en torneos Sub 15 y Sub 17 con las juveniles albicelestes. Es sin dudas una de las mayores promesas de la cantera Xeneize. A final de temporada el Villarreal B1 indica que no va hacer uso de la opción de compra, así vuelve a Boca Juniors, donde Julio Cesar Falcioni dio el visto bueno para utilizarlo y tenerlo en cuenta la Temporada 2012/13 de la Primera División de Argentina.

Fue jugador de selección en el campeonato Sudamericano Sub 17 en el 2009 en Chile donde fueron subcampeones y Copa Mundial de Futbol sub 17 en el 2009 en Nigeria llegando a los octavos de final

Clubes que jugó

Boca Jrs(2011)

Villarreal B (cedido) (2012)

Boca Jrs (2012-2013)

Douglas Haig (2012-2014)

Patronato (2014-2015)

Atletico Rafaela (2016)

Instituto de Cordoba hasta el ultimo torneo

ARNALDO GONZALEZ FICHO EN EL TIBURON

El mediocampista Arnaldo Gonzalez es jugador de Aldosivi. Na cio en Quilmes, Pcia de Bs. As el 13 de mayo de 1989. Llega de Central Cordoba de Santiago del Estero.

Esta es la trayectoria del “PITU”

QUILMES DE AFA (2010-2011) (2013-2014)

DEFENSORES DE BELGRANO (2011-2012)

SANTAMARINA DE TANDIL (2012-2013)(2015)

SAN LUIS DE QUILLOTA-CHILE (2016)

PATRONATO (2016-2017)

CENTRAL CORDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO hasta la fecha.