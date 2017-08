Vilma: “Mar del Plata es una potencia que tiene que explotar y devolver al vecino lo que necesita”

Vilma Baragiola, candidata a concejal en primer término por Cambiemos en un extenso “mano a mano” con “el Retrato…” se refirió a su regreso al Concejo Deliberante y que lo hace “para ser concejal…desde el llano”. Dijo también que el próximo “domingo la gente tiene que acompañar a Cambiemos, ya que será acompañar a María Eugenia Vidal”. No dudó en afirmar que “Hay un gobierno nacional que piensa en Mar del Plata. El vecino no quiere volver al pasado. Esta es la oportunidad” y que ellos “ tienen el poder del voto”, para enfatizar que “La real elección va a ser el octubre”. Lo hizo en un alto de la visita que realizara a la fábrica Cheverry para analizar la situación de la cerveza artesanal marplatense.

Cómo toma este momento ¿cómo revancha personal o cómo qué?

Me encuentran trabajando como siempre. Hoy junto a la candidata a concejal Cristina Coria y al resto de los candidatos, con quienes terminamos una reunión de trabajo con las Mesas de Cerveza Artesanal. Hoy somos precandidatos. Más allá de eso, queremos seguir trabajando en lo que necesita Mar del Plata. Generar empleo en los que invierten, en los que innovan en materia de producción. Hay, por ejemplo, un sector joven que ha convertido a Mar del Plata en el primer productor de cerveza artesanal. La verdad es que hay alrededor cinco mil personas involucradas en toda la cadena de producción de cerveza. A mí me gusta eso. Uno de mis ejes de trabajo es ese. Me siento tranquila con respecto a las PASO. La real elección va a ser el octubre. Porque esta instancia es obligatoria. Somos la lista 508 de Cambiemos. La Lista de Maria Eugenia Vidal, quien no le teme ir al hueso para dar un cambio en cuanto a narcotráfico, con la inseguridad, a lo que precisamos. Estamos con esta gobernadora, quien ha hecho innumerables obras. Dejó la ruta 88 en óptimas condiciones.

PRODUCCION Y GENERACIÓN DE EMPLEO SUS METAS DESDE EL CONCEJO

“Trabajar la producción y la generación de empleo” son hoy la prioridad en la futura gestión como concejal (algo que se da por descartado) de Baragiola. “Que se instalen más empresas. Para que las redes de gas terminen las obras para el año que viene y podamos tener caudal de gas suficiente para las empresas que están esperando para entrar al Parque Industrial. También la posibilidad de llevar redes a los barrios que están a la vera de la ruta 11. Más allá de esto vamos a trabajar la posibilidad de generar empleo. Esto es un gran desafío, si bien es una cuestión macro, algo que no depende de la Municipalidad, porque tiene que ver con lo provincial y nacional” acotando en tan sentido que “hay que generar las herramientas para favorecer la producción en el Distrito de uno. Hay que empezar a saldar la cuestión social. Muchas veces venían familias a pedirme trabajo. Y estaba en un sector que no generaba estos espacios. Tener empleo es la oportunidad que la familia elija todo, y no depender de que ese trabajo lo haga el Estado. Si se puede ir conteniendo socialmente, trabajando con la educación. Comenzamos a saldar deudas. Ahora, ¿Desde el Concejo Deliberante se puede? Sí, se puede. Recorriendo el distrito, el cinturón frutihorticola, el puerto.

Hoy el trabajo es fundamental…

La semana pasada estuve con Santos, el Ministro de Turismo a la Asociación de Hoteles. Fuimos con varios funcionarios. Y el mismo Santos dijo que estaba viendo como podíamos convivir con un Puerto Multipropósito. Ellos están convencidos de generar un Puerto de Cruceros. Yo creo que es posible, pero no me quiero ir en anuncios. Estamos medios quemados. Yo creo en eso. Me hubiera encantado que hubiera funcionado. Hay que trabajar. Yo estuve el día que vinieron las cámaras internacionales de cruceros y preguntaron si habían pensado la construcción del Puerto de Cruceros con la Cámara de Cruceros. Y dijeron que nó. En el mundo existen acuerdos entre privados y del estado y son los privados los que ponen el dinero. Nosotros conocemos qué necesitamos para el puerto que queremos anclar. Pero no había ni agenda pactada. Sumado a la estacionalidad. Queremos trabajar fuertemente en una Mar del Plata con un transporte acorde a la ciudad. Como el tren que consiguió María Eugenia Vidal. A través de los equipos de Dietrich. Estuvimos mas de cinco años sin tren.

Un gran éxito a la vista, pero quizá a costa de despotencializar al resto de otras empresas, como la de los micros de larga distancia….

– No. También podemos acceder a vuelos económicos. La idea es tener más variantes para que puedan tener elección. Esto es fomentar la industria del turismo. El Concejo Deliberante puede ayudar en el reclamo, en el acompañamiento. Y también en contener al vecino, buscando respuesta a reclamos que tiene que ver con arreglo de calles, garitas para colectivos, colectivos limpios y en frecuencia. La posibilidad de dar discusiones que sean aportes. Generar convenios para ayudar al municipio. Lo he hecho en gestiones a las que no he tenido pertenencia. Pero hoy Cambiemos gobierna a nivel municipal, nacional y provincial.

NO CREE QUE LO DE ARROYO (SOBRE LAS OBRAS) HAYA SIDO UNA CRÍTICA

En este sentido y cuando “el Retrato…” le preguntó sobre si Mar del Plata no supo aprovechar esa “triología” de poder, Vilma remarcó que “Mar del Plata supo aprovecharla, tuvo y tiene una gran ayuda de Nación desde el primer momento”, y al hablar puntualmente acerca de los dichos del Intendente que llegaba ayuda por la cercanía de las elecciones, Baragiola trató de poner paños fríos al afirmar: “Yo no creo que critique. Por ahí es una declaración que no tiene que ver con el momento. Este tipo de declaraciones yo la haría con los involucrados. Pero sé que de parte de Vidal y de Macri existe la voluntad de que a Mar del Plata no le falte nada. Ya sea para el pago de sueldos, para que el vecino tenga servicios. Y se va llevando adelante una gestión. Al vecino no le alcanza hoy. Y también sé que hay otros factores, como el clima, por ejemplo. La mayoría de calles son de granza, no tienen obra hidráulica. Por más que haya planificadas 400 calles nuevas, 20 frentes de obras que se están re pavimentando que dejaron solamente fresadas, hay que dar la oportunidad de ver que está pasando. Hay un problema de clima. Que llueva dos días afecta las obras porque saca la granza y no se puede entrar. En muchos casos, por las vertientes y la cuestión del suelo las obras son millonarias y cuesta enfrentarlas. Hay muchos temas que tienen que ir paso a paso.

Al momento de responder sobre si las PASO son un gasto sin sentido, indicó que “No lo voy a discutir ahora. Yo no subestimo nada de lo que se pone de lante. Esto tiene su trabajo, su forma, los items cubiertos. Tenemos nuestra jefatura de campaña a cargo de Abad y Maiorano. Trabajan con los referentes de Cambiemos. Los candidatos tenemos agenda, convocamos a la fiscalización. Tenemos que ocuparnos de dar a conocer nuestra propuesta. Tenemos asesores que nos dan una mirada parea explicar la propuesta y llevarla adelante. Yo, por mi experiencia, puedo ayudar a los que están representando a los vecinos y son parte de la lista.

“CAMBIEMOS VIENE A GENERAR OTRA FORMA DE GESTIONAR”

No dudó en afirmar que “Cambiemos viene a generar otra forma de gestionar. Para algunos será lento, para otros será la oportunidad de no aflojar para blanquear la realidad de lo que nos pasa. La posibilidad de tener una Gobernadora que se la juega y que vino dos veces al puerto de Mar del Plata para acordar este acuerdo tripartito. Esta gobernadora piensa en Mar del Plata y lo demuestra. Tenemos una gestión que tiene que ser gestión. Hoy no se discute la intendencia. Se discuten los concejales y consejeros escolares”

¿Volvería a la Presidencia del Concejo de ganar?

Yo he visto lo que se ha generado y uno debe tomar experiencia de lo que vive. Yo no voy a decir si me lo merecía. Pero quien generó la infamia no pensó que iba a tener la lucidez de ir a la Justicia a que investigue. Hoy vuelvo al Concejo Deliberante y seré concejal desde el llano. Si logro llevar adelante mis propuestas y demostrar que lo que digo se puede hacer, empiezo a cambiar una realidad. Muchas veces, con los que converso, veo que nos dicen que estamos, en el HCD, discutiendo 5 horas, cuestiones que no tienen nada que ver y que terminan siendo estériles. El que vive en los barrios lo ve. Yo soy una concejal en contacto con la gente y voy a ir por mayor contacto. Quiero que el Concejo Deliberante salga más a la calle, que trabaje con tecnologías, estar más cerca del vecino. Que los concejales se hagan conocidos para acceder a un canal de internet y que el vecino vea los proyectos, que interactúe, que presencien las sesiones. Ir a barrios a sesionar y hacer la Banca 25 pero no por obligación.

Hay muchas posibilidades que sea candidata a la intendencia en el ’19….

…yo me prepare toda la vida para ser legisladora, ocupar cargos en ejecutivos y saber hacerlo. Hoy puedo conocer cómo está el municipio. Y es mucho más grave que como se veía en el 2015. Se asumió y estaba en coma. Hoy se ha ido ordenando pero se sigue dependiendo económicamente. Hoy estoy abocada a poder lograr trabajar desde el Concejo. Quiero que el vecino se quede tranquilo, que Mar del Plata esté equilibrada. De gestar un trabajo mano a mano. Trabajar en una mesa más allá de los colores políticos. Y que los temas nos unan. Puerto de Mar del Plata. Hay tres leyes que tenemos que tratar; la Ley de Puertos, Ley de Pesca y Ley de Marina Mercante. Aduana. Exportaciones. Puerto de cruceros, de contenedores, de pesca…

¿Por qué la gente te tiene que votar?

Quiero que la gente acompañe a la lista 508; que es un gran equipo que puede trabajar con la línea municipal, provincial y nacional. Hay un gobierno nacional que piensa en Mar del Plata. El vecino no quiere volver al pasado. Esto de saber lo que pasa en Mar del Plata en números, en índices. Esa es la oportunidad. El vecino tiene el poder del voto. Este domingo va a ser un resultado. Acompañar a Cambiemos es acompañar a Maria Eugenia Vidal.

Finalmente cuando “el Retrato…” le preguntó si la favoreció el hecho de que la Gobernadora sea mujer para tener un mayor acercamiento con ella, Baragiola reconoció que esto fue así: “Si. Yo en ella veo el esfuerzo que hace por Mar del Plata y eso merece mi acompañamiento. Mar del Plata es una potencia que tiene que explotar y devolver al vecino lo que necesita. La realidad es que sé que puedo impulsar esto desde el Concejo Deliberante. Esta es una gestión que está peleándola en serio. Ustedes no se imaginan lo que pasamos día a día. Y voy a defender la pelea, el debate, la lucha que tenemos que dar desde el Concejo. Hoy discutimos candidaturas a concejal. Quiero ser concejal y no abandonar a los vecinos. Eso es lo que me piden todos los días, quienes que creen en mi trabajo”.