Artime cerró la campaña y repartió tijeras para cortar boleta en 20 barrios

El precandidato de AM llamó a poner a Mar del Plata de pie y a no dispersar el voto para evitar una mayoría automática de Arroyo y Baragiola. “Si esto sucede, los próximos dos años van a ser iguales o peores que los primeros”, remarcó.

Después de una campaña apoyada en las caminatas y presencia en los barrios, escuchando a los vecinos y sus principales preocupaciones, el precandidato a concejal de Acción Marplatense Marcelo Artime llamó a cortar boleta y a elegir a la lista corta vecinal “conformada por un equipo con experiencia y una visión de ciudad inclusiva y productiva”.

En la previa de la veda electoral de cara a las elecciones de este domingo, Artime cerró la campaña con un masivo reparto de tijeras en más de 20 barrios “porque para poner a Mar del Plata de pie hay que cortar boleta”.

En el último día de campaña, la distribución de la boleta de AM empezó por la mañana temprano en la calle San Juan y después de recorrer barrios por los cuatro puntos cardinales más una caminata por Batán, terminó frente al CEMA, “uno de los símbolos de nuestra gestión y de que las cosas sí se pueden hacer bien y se pueden hacer bien”, dijo, acompañado por Lucila Branderiz, Francisco Morea y los restantes integrantes de la lista vecinal.

El precandidato de AM aseguró que “Mar del Plata y Batán no se resignan a tener un gobierno dormido, que se ha retirado de los barrios, ni tampoco que el mismo gobierno que no hace nada pase a tener una mayoría automática en el Concejo Deliberante”.

Al concluir, Artime resaltó el camino recorrido en los últimos meses y aseguró que “en la calle con los vecinos, que son la razón de ser de nuestro partido, nos proponemos concentrar los votos para que no se dispersen”.

“Si se dispersan entre los 23 partidos que presentan candidatos, la lista de Arroyo, que encabeza Baragiola y que lleva también al yerno del intendente, se va a quedar con una mayoría automática y así los próximos dos años van a ser iguales o peores que los primeros”, cerró.