Organizaciones sociales ante ANSES se movilizaron contra de la quita de pensiones y jubilaciones

Integrantes de la agrupación Votemos Luchar y de la Cooperativa Trabajar se movilizaron este miércoles en las puertas de la Anses de Mar del Plata de la avenida Indpendencia por la caída de jubilaciones y pensiones de los trabajadores como también por la quita de algunos medicamentos. A su vez, reclamaron también por el aumento de la garrafa social que afecta a los sectores más vulnerables de la ciudad.

“Estamos con los compañeros de Votamos Luchar y la Cooperativa Trabajar para reclamar el tema de pensiones y jubi laciones de compañeros que se le han caído y no sabemos por qué o que le han sacado los medicamentos y no les dan ninguna respuesta”, indicó Marcos Carboni , referente de Votemos Luchar en conversación con “el Retrato…” , en tanto algunos de sus compañeros interrumpían el tránsito en do de los tres carriles de esa avenida mano al Sur,

Asimismo, señaló que también se encuentran reclamando por los ajustes en la garrafa social. “Hoy está $200 d $140 que estaba antes”, sostuvo a la vez que agregó que “había compañeros que venían cobrando un subsidio de $75, que no se actualiza desde el gobierno kirchnerista y a otros se los han sacado y no lo cobraron más”. En tal sentido, Marcos aseguró que los recibió la responsable de la Anses. “Nos dijo que traigamos una planilla de reclamos, pero no confiamos. Les exigimos que les hagan un censo a los compañeros, como se hizo hace 2 años, para que tengan el reclamo de los que no cobran y los que tengan que cobrar ahora”, sostuvo.

“Nosotros en lo único que confiamos es en la lucha y si no nos dan respuestas a nuestros reclamos, nos vamos a movilizar de vuelta, porque los compañeros no tienen $200 para pagar la garrafa”, aseguró.

Por último, cuestionó que “en vez de subsidiar a la gente, su bsidian a los empresarios” y que “unas 700 familias de Mar del Plata se van afectadas”. El referente de Votemos Luchar comentó que este viernes presentarán las planillas que les solicitaron que confeccionen, a la vez que anuncio que “volveremos a movilizarnos ante las puertas del ANSES.