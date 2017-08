Artime y Pulti le pidieron a los vecinos de Fortunato de la Plaza “cortar boleta”

El precandidato de AM Marcelo Artime respondió a las declaraciones del intendente, quien volvió a justificar la inacción del gobierno municipal. “Este domingo hay que despertarlo y hay que cortar boleta”, sentenció.

En el marco de la continuidad de las recorridas por los barrios marplatenses, el precandidato a concejal de Acción Marplatense Marcelo Artime caminó junto al exintendente Gustavo Pulti por la calle 39 para escuchar a los vecinos y visitar comercios. Con las consecuencias de la lluvia y la falta de gestión del intendente Arroyo aún en evidencia, recalcó que “este domingo hay que despertarlo y hay que cortar boleta”.

Durante la caminata, al precandidato le llegaron las recientes declaraciones del intendente, quien justificó la inacción del g obierno municipal respecto al estado de las calles de granza al decir que él “no las hizo”. “Escuché con sorpresa que Arroyo nuevamente puso una excusa y dijo que él no hizo las calles. El problema es que no las mantiene, no limpia los arroyos y no pasa las máquinas. Por eso todo está cada día peor”, aseguró Artime.

“Ya sabíamos que no hizo las calles, porque tampoco hizo nada. Y son muchas las cosas que se destruyen por su falta de gestión”, agregó el precandidato de AM, mientras llamó a “despertar al intendente este domingo” y a cortar boleta.

El ex intendente acompañó al equipo de AM durante el encuentro con los vecinos y comerciantes de la 39 y fue contundente al afirmar que “Artime representa nuestro proyecto para Mar del Plata”.

Por otra parte, Pulti compartió la decisión de muchos marplatenses y batanenses de cortar boleta y no dispersar los votos. “Hay 23 listas de concejales y dispersar los votos es un peligro porque Arroyo y su candidata Baragiola se pueden quedar con la mayoría automática”, concluyó.