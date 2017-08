MDQ 06 Hockey Mar del Plata ya tiene el camino del Torneo Reubicación

La Asociación de Hockey de Buenos Aires realizó el sorteo del fixture correspondiente a la segunda fase del Torneo Metropolitano “B” denominada Reubicación. Entre el 19 y el 21 de agosto jugarán los dos primeros partidos, de local ante Santa Bárbara “B” y luego visita a BACS.

MDQ 06 Hockey Club ya conoce su camino en el Torneo Reubicación del Metropolitano “B” que será el tramo final del año y donde tendrá 15 fechas que cierran la 12° temporada consecutiva de los marplatenses entre los mejores clubes del país.

El plantel que dirige técnicamente Mariano Vago tendrá ocho partidos como local y 7 fuera de casa, lo cuál es una buena noticia desde el punto de vista económico, pero tendrán una doble fecha inicial muy exigente jugando como local el sábado 19 de agosto ante Santa Bárbara “B” y el lunes 21 tendrán que hacer la segunda presentación ante Buenos Aires Christian School fuera de casa.

Después disputará dos partidos consecutivos de local ante Lanús y Estudiantes de La Plata por una de las reprogramaciones que se han dado en estas fechas, teniendo en cuenta que tienen poco espacio para disputar la cantidad de encuentros que necesitan antes del mes de diciembre. Justamente la última fecha será el 26 de noviembre donde jugarán fuera de casa ante Berazategui por la fecha 15.

Cabe destacarse que para este tramo del torneo todavía no está definido si contará con Joaquín Puglisi que está participando en las concentraciones de la Pre-Selección Argentina de Hockey Pista de cara al Panamericano de la especialidad y por esa razón, todavía no tomó una decisión final sobre su futuro europeo. Mientras esto suceda, podrá jugar con MDQ 06 Hockey Club transformandose así en un refuerzo de lujo para el tramo más importante del año.

Los marplatenses, sabiendo que era difícil aspirar a ser protagonistas en búsqueda de los puestos que los clasificaban al Top 10, tomó la primera parte como una intensa preparación para este tramo de la temporada y por eso están muy ilusionados con una buena actuación. Desde que se realizó el parate por vacaciones y el cierre de la fase inicial, siguieron entrenando intensamente en una mini pre-temporada de la mano del profe Mario Ceratto para ser protagonistas en el cierre del año.

FIXTURE – REUBICACION METROPOLITANO “B”

Fecha 1 (19-8): vs. Santa Bárbara “B” (L)

Fecha 2 (21-8): vs. Buenos Aires Christian School (V)

Fecha 10 (27-8): vs. Lanús (L)

Fecha 3 (3-9): vs. Estudiantes (LP) (L)

Fecha 4 (10-9): vs. Alemanes de Quilmes (V)

Fecha 5 (17-9): vs. Velez (L)

Fecha 6 (24-9): vs. EFI Lobos (V)

Fecha 7 (1-10): vs. SAG (Lomas de Zamora) (L)

Fecha 11 (8-10): vs. Brandsen (V)

Fecha 8 (14-10): vs. GEBA “B” (V)

Fecha 12 (16-10): vs. Ferrocarril Oeste (L)

Fecha 13 (21-10): vs. San Fernando “B” (V)

Fecha 9 (29-10): vs. Universitario La Plata “B” (L)

Fecha 14 (19-11): vs. SITAS (L)

Fecha 15 (26-11): vs. Berazategui (V)