Vidal en Mar del Plata: “Este equipo les va a dar las respuestas que no tuvieron en 25 años”

A días de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en Mar del Plata en un acto de campaña en el Club Quilmes durante la tarde de este lunes y manifestó que “este equipo les va a dar las respuestas que no tuvieron en 25 años”.

Asimismo, la mandataria se paró en medio del escenario ubicado en el centro del salón, tomó el micrófono y dijo: “Cómo no íbamos a estar en Mar del Plata antes del 13 de agosto” y comentó que se encuentra “muy feliz porque faltan pocos días para esta primera etapa. Para que ya empecemos a manifestar qué queremos para nuestras vidas. Feliz de poder acompañar a este equipo de personas honestas y comprometidas con la provincia”.

En tal sentido, Vidal, junto a los precandidatos legislativos de Cambiemos Elisa Carrió, Vilma Baragiola y Franco Bagnato, aseguró que está “comprometida” con la provincia de Buenos Aires.

“Venimos trabajando para enfrentar las dificultades, no empezamos ahora por la campaña. Se pueden hacer actos, se pueden llenar estadios y decir muchas cosas. Nosotros no subestimamos al votante bonaerense, no usamos a esta provincia para ser presidentes ni para especular con ningún cargo”, señaló.

“No son los que gobernaron los últimos 25 años los que van a dar las respuestas, los que antes de irse, y a último momento, firmaron un decreto que perjudicó el trabajo del puerto de esta ciudad (Mar del Plata) y le dio beneficios extraordinarios a los puertos patagónicos”, puntualizó y concluyó: “Fue el Presidente (Mauricio Macri) quien derogó ese Decreto. Ahí está nuestro compromiso”.

Por otra parte, afirmó que “cada puesto de trabajo que se genera es una familia que vive distinto, lo vemos en el campo, en la fábrica que toma gente de a cientos, se está empezando a crecer. Claro que no les llegó a todos, son 18 meses, contra 25 años”.

“Muchas veces estuve luchando sin cámara. Donde están los problemas, como hicimos esta tarde en el Puerto de Mar del Plata. Con el gobierno de la provincia, estamos sosteniendo los ingresos de 7500 trabajadores portuarios“, declaró Vidal y añadió: “Es fácil contar lo que está mal. Lo difícil es hacerse cargo”.

En relación a su equipo de trabajo, indicó que “cuando la campaña termine y los programas de televisión no hagan más debates, ellos van a seguir trabajando en la Provincia como yo. Porque ellos tienen un compromiso de corazón y no para llegar a la Casa Rosada”.