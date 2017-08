Matías Maciel cerró su campaña en un multitudinario acto en Mar del Plata

El precandidato a primer concejal por el Frente Socialista y Popular estuvo acompañado por Víctor de Gennaro, la socialista Gabriela Troiano y la ex diputada Graciela Iturraspe

El precandidato a primer concejal por el Frente Socialista y Popular -FSP- Matías Maciel cerró su campaña en el club Talleres con un gran marco de público. El referente local del partido, que hizo un repaso de sus propuestas, estuvo acompañado por Víctor De Gennaro, Gabriela Troiano y Graciela Iturraspe, entre otras figuras.

Durante el encuentro, del que se estima que participaron más de 500 personas, el precandidato resaltó su preocupación por la malnutrición y la desocupación de la ciudad y dijo: “Este Frente no solo tiene propuestas para combatir estas problemáticas sino que también tiene en claro de dónde va a sacar los recursos para llevarlas adelante”.

Además, el joven político se refirió a la “importancia” del Frente Socialista y Popular y manifestó: “Necesitamos construir una fuerza política para cambiar a Argentina. Siempre tratamos de decir las cosas que no se dicen y esta campaña viene demostrando que hay una fuerza que se viene consolidando”.

Por su parte, el pre-candidato a senador nacional del FSP Víctor de Gennaro se refirió a las elecciones del próximo domingo y sostuvo que desde su Frente van a demostrarle a la gente que “pueden volver a confiar en la política”, porque ellos son un “instrumento transformador”.

Por último, el dirigente gremial se mostró crítico a la gestión de Cambiemos en relación al Puerto de la ciudad: “Mantienen la misma política pesquera y portuaria que se viene arrastrando desde el menemismo”. Además, dijo que “A los únicos que les llegó el segundo semestre es a los funcionarios del Gobierno porque aumentaron sus propias riquezas”.

Entre los participantes se encontraban presentes Diego Lencinas de la CTA, Ruben Larrosa de Emancipacion Sur, Maria del Carmen Viñas, Oscar parisse y Carlos Nivio entre otros referentes del PS y Rodrigo Hernández de Barrios de Pie y Sofía Arduso de Libres del Sur.

Dieron su palabra los precandidatos a Diputados Nacionales Gabriela Troiano y “Apache” Villalba y la pre-candidata a Senadora Provincial Graciela Iturraspe y los pre-candidata a concejal Laura Ruocco, también estuvieron presentes los pre-candidatos Pablo Aceto, Patricia Gordon, Jorge Matías. Además, el encuentro contó con la presencia de los precandidatos a consejeros escolares del FSP Agustín Moisano, Deborah Rebori, Alfredo Villalba, Sonia Gallardo y Jimena Vasak.