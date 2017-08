“El Corrientes se desbordó porque Arroyo no lo limpia más desde que asumió”

Marcelo Artime,precandidato de AM adjudicó el desborde los arroyos en distintos puntos de la ciudad a la falta de capacidad para gestionar del actual intendente. “Si no trabajan en cuidar a los vecinos ahora, imaginémonos lo que va a pasar con Arroyo y Baragiola con una mayoría automática en el Concejo Deliberante”, resaltó.

La lluvia volvió a afectar los barrios marplatenses “olvidados por la gestión del intendente Arroyo” según el precandidato a concejal de Acción Marplatense Marcelo Artime , quien se acercó hasta el arroyo Corrientes en la zona sur, para acompañar y escuchar a los vecinos. “El arroyo Corrientes se desbordó porque el Arroyo intendente no lo limpió más desde que asumió”, señaló tras constatar el estado del lugar.

El del barrio San Jacinto es un caso testigo, ya que la anegación de calles y los problemas ocasionados por la falta de limpieza de los arroyos por parte del actual gobierno municipal, se repiten en los otros cuatro arroyos principales. Al respecto, Artime aseguró que “sin gestión ni planificación los vecinos están injustamente a la deriva”, mientras se comprometió a ser su voz en el Concejo Deliberante para que sus necesidades vuelvan a ser atendidas.

“Lo que le falta a Arroyo y a su candidata Baragiola es capacidad para planificar y coordinar tareas que eviten estos momentos de angustia. No solo no pueden salir de sus casas, sino que además quedan desprotegidos ante una posible enfermedad o al ser víctimas de un delito: las ambulancias no entran y los patrulleros tampoco”, describió Artime.

El precandidato remarcó que “las grandes acumulaciones de agua que se formaron en San Jacinto a la orilla del arroyo Corrientes, dejaron a la vista la desidia y lo que sucede cuando se excluye de las políticas públicas a sectores de la ciudad”. En este sentido, señaló que “en nuestra gestión limpiábamos los arroyos con cooperativas, pero el intendente ahora no lo hace más, entonces se desbordan e inundan calles y casas”.

“La falta de gestión ofende y causa daño a muchísimas familias. Imagínense a Arroyo, a este gobierno sin proyectos, con una mayoría automática y al yerno y al hijo en el Concejo Deliberante”, advirtió.

Al concluir, y de cara a las elecciones de este domingo que plebiscitan el gobierno de Arroyo y Baragiola, Artime se comprometió “a despertar al intendente para que limpie los arroyos y vuelva a los barrios, de donde nunca se tendría que haber ido el Estado”.