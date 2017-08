“Ni una Menos”: Esta vez marcharon por el femicidio de Anahí Benítez

A tres días del femicidio de Anahí Benítez y en el marco de una convocatoria a nivel nacional, distintas organizaciones de mujeres y cientos de marplatenses en general se concentraron este lunes por la tarde frente al palacio municipal y luego, marcharon por el centro de la ciudad para exigir justicia por la muerte de la joven, bajo la consigna “Ni una menos”.

Después del hallazgo del cuerpo de la joven sin vida y que se determin ara que su muerte se había producido por asfixia, cientos de marplatenses organizaron una nueva movilización con la consigna “Ni una menos”, de la cual participaron familiares de víctimas de violencia de género entre ellos la mamá y el hermano de Lucía Pérez, la hermana de Miriam Flurin, la mamá de Analía Aros y la familia de Diamela Sánchez.

Mujeres de distintas organizaciones sociales y políticas y familiares de de víctimas de violencia de género se expresaron durante la convocatoria a través de una radio abierta que concluyó minutos antes de las 18, cuando las y los presentes se encolumnaron para marchar por las calles de Mar del Plata, primero a través de la avenida Luro, luego por Santiago del Estero, retomaron por Rivadavia y concluyeron nuevamente en las puertas del Municipio.

En tal sentido, desde el CAMM, espacio que colabora en la contención y asistencia a las víctimas, advirtieron en una radio abierta montada sobre la Plaza San Martín que “este domingo hay muchas mujeres que no van a votar porque están muertas”.

Además, pidieron que “se pongan a trabajar en la emergencia, que por el momento es un papel que no se cumple como se debería cumplir. Y es muy triste tener que venir a concentrar por cada mujer que muere por el machismo. Y lo más triste y angustiante es que seguramente nos vamos a volver a encontrar en una semana o en quince días o en un mes, por otra mujer más”.

“No nos vamos a cansar de reclamar, marchar y pedir Justicia. Cada vez son más los femicidio s y no queremos salir a calle con miedo o dejar de salir por estas cuestiones. Necesitamos que se haga Justicia, no sólo por Anahí, sino por todas las jóvenes que murieron hasta el momento”, dijeron algunas de las mujeres que participaron de la movilización.

Por su parte, Marta Montero, madre de Lucía Pérez, pidió que “por favor el Estado ayude a las familias de las víctimas” y remarcó que cuando un hecho de estas características ocurre, “se destruye todo, las familias, los compañeros de escuela, todo se rompe”.

El cuerpo de Anahí fue encontrado este viernes en la reserva natural Santa Catalina, en la localidad de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, en el sur del Conurbano bonaerense, tras una búsqueda de casi una semana.

Por la muerte de la adolescente, hay dos hombres detenidos. El profesor Francisco Leonardo Agostino y Marcos Esteban Bazan, de 34 años, dueño de un galpón al fondo de una casa, atrás de la estación Santa Catalina y a 300 metros de donde se halló el cuerpo de la joven.