Miles de fieles pidieron en Mar del Plata por pan y trabajo ante la imagen de San Cayetano

Como cada 7 de agosto hoy se conmemoró el Día de San Cayetano, Patrono de los trabajadores. En Mar del Plata las fiestas patronales se realizaron en Santuario de San Cayetano (Moreno al 6700) donde hubo misas desde muy temprano hasta las 21,00 hs. A las 15 se realizó la procesión por el barrio y luego se celebró la misa central con la presencia del Administrador Diocesano Antonio Marino.

Durante la Solemnidad de San Cayetano, la iglesia se prepara para recibir un gran afluente de peregrinos que, en busca de pedir o agradecer, se apostan ante los santuarios y capillas de todo el país. Mar del Plata no fue la excepción.

A lo largo de la jornada, fueron miles los fieles que se acercaron al Santuario de San Cayetano, en una peregrinación cargada de esperanza y fe. Muchos con pedidos concretos de trabajo. Como el caso de María, de 19 años, que no consigue uno pese a sus numerosos intentos: “Soy muy creyente y trabajo en otra parroquia. Pero no podía dejar de venir por dos motivos. Primero para agradecer que mis papás están bien y trabajando. Pero también para que me ayude a encontrar uno a mí. Ya repartí muchos Curriculum y no me llaman. Así que le pido a San Cayetano que me ayude”. Por su parte, Carlos, un hombre de 56 años indicó: “Yo vengo para agradecer. En estos tiempos ya es una bendición tener trabajo”.

Si bien el templo permaneció abierto desde las 0 horas, la primera misa fue celebrada a las 6 de la mañana, con una gran afluencia de fieles que pasaron por el lugar antes de ingresar a sus trabajos. A las 15 horas comenzó la procesión, presidida por el Administrador Diocesano Antonio Marino.

Bajo el lema “San Cayetano por una Iglesia orante, fraterna y misionera”, durante toda la jornada se recibieron alimentos y ropa por los hermanos necesitados. Hubo sacerdotes confesando y realizando bendiciones. También se repartieron folletos con oraciones y mate cocido a los visitantes. Los baños públicos fueron contratados por el santuario, y ubicados en la plaza.

Bajo un clima de respeto, oración y esperanza, la Iglesia de Mar del Plata finalizó una jornada por demás especial y se prepara para la consagración del séptimo obispo de la ciudad, Monseñor Gabriel Mestre, el próximo sábado 26 de Agosto.