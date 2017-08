Lence: “Debemos redescubrir la Argentina. A ser protagonistas de la historia del mañana”

Es uno de los consultores del ambiente político que trasciende al peronismo del que es parte. “Debemos redescubrir a la Argentina, en todos sus aspectos” dice. Y aclara que no quiere aparecer como ejemplo.

Héctor Lence asegura que con trabajo todo se logra. Y agrega: “Antes se tardaban 40 años para pasar del Bajo Flores a Recoleta. Hoy, en 3 ó 4 años vemos como “nacen” los nuevos millonarios. Lo que hay que cambiar es la manera de hacer política en todos sus sentidos. Debemos redescubrir la Argentina…. a ser protagonistas de la historia del mañana”.

Al hablar de su pasado, señaló: “Me crié en un barrio pobre pero digno. En ese entonces el Bajo Flores tenía solo una calle asfaltada; pasaban con las vacas y vendían la leche ordeñándolas en el camino. Era lo que había. Tus viejos te impulsaban al trabajo. Y las fábricas abrían las puertas a los jóvenes”. Y siguió: “Había un colegio del estado muy serio, donde todos los alumnos podían ser parte de los Juegos Estatales. Y se daba la paradoja que los que no tenían la capacidad de aprender lo que les enseñaban, eran enviados a colegios privados. Ahora sucede todo lo contrario. Si no sos del “Cardenal Newman”, directamente no existís. Nosotros en los barrios teníamos bibliotecas que solventaba el Municipio. Había tres o cuatro clubes de barrios que competían entre sí, en todos los deportes. Eso era Argentina ¿Ahora que es? .

Respecto a los cambios en la sociedad, no tuvo dudas que: “En el mundo sucedieron varias cosas y se lo repartieron. Lo que pasa es que siempre nos tocó estar del lado de los más pobres. Pero ¿Qué pasó con la riqueza argentina en la que yo nací? No hay duda que muchos la entregaron. No proteger es una forma de entregar. Y lo que se entrega también se reparte”.

“DEBEMOS REDESCUBRIR LA ARGENTINA”

Al hablar de sus viajes en aquella época, aseguró: “Viajé mucho por el exterior. Pero buscaba la forma de ver cómo crecer. La sensación cuando llegaba a la Argentina, era de volver al paraíso. Había trabajo, y eso permitía mejorar el estándar de vida. Hoy todo es al revés ¿Qué es todo esto que está sucediendo ahora? ¿Qué es Cambiemos? Lo que hay que cambiar es la manera de hacer política en todos sus sentidos. Redescubrir la Argentina.

No tuvo dudas en afirmar que: “Debemos recrear la solidaridad de los vecinos. Potenciar las ganas de recorrer el país y parar un poco con los viajes al exterior ¿Por qué no desarrollamos el Turismo? Acá teníamos el Automóvil Club Argentino que hizo infinidades de hosterías para que viajaran y la utilizaran los propios argentinos. Mar del Plata se creó prácticamente con el turismo social. Tenemos todos los climas. Las mejores bellezas naturales ¿Qué diferencia hay entre esquiar en Suiza o en Bariloche? Esto es lo que se direccionó hacia otros lados por intereses concretos. Y ahí empezó a caerse la hotelería, las empresas de transportes, aparecieron los “capangas” y ahora estamos en medio de este caos absoluto ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya hambre con todo el potencial que existe?

Cuando se le preguntó acerca del camino a seguir y el tiempo que se necesita para el cambio , fue categórico: “Esto se debe lograr en el tiempo que haga falta. Poder se puede.”

Lence no tuvo reparos en decir que “Nuestros negociadores tienen que salir a gestionar lo nuestro. Hacer valernos como país”. Para alcanzar esa meta: “Hay que regresar, sin quedar aislados del mundo, a un nacionalismo en serio que defienda lo nuestro. El trabajo, la educación, la salud, la seguridad. Volver a ser protagonistas de la historia del mañana. Porque hoy vivimos en un mundo utópico, de algunos que se piensan que son bacanes. Y nos estamos fundiendo todos. Una prueba es el cierre de un restaurante por día en todo el país ¿Dónde vamos a llegar?”

“ESTO TIENE QUE CAMBIAR O NOS DISOLVEMOS”

Calificó de paradójico que “Hoy lo único que crecen son los viajes al exterior. Y eso no significa que estemos económicamente bien, sino que nos están llevando hacia ahí, y nos hemos olvidado de lo nuestro. Y si los sindicalistas son “el problema” (y quizás en algún caso pueda ser), no nos olvidemos de los empresarios. Y reconozcamos también, que ambos son necesarios. Debemos tener reglas claras que debe determinar la sociedad. Mucha gente tiene desprecio por su propio país. Acá en un terreno cualquiera sembrás papa y nace, echas soja y nace, pones maíz y nace ¿Cuál es la razón por la que no sabemos aprovechar eso?”

Me mantuve en silencio todo este tiempo, porque pensaba que era el espacio de las nuevas generaciones, en las que sigo creyendo. Pero esto tiene que cambiar. No tenemos otra alternativa. Será difícil, pero es el camino. Acá se trata de la integración o la disolución. Claro que conservando lo que tiene cada país, pero dentro de una Mesa de Consenso”,