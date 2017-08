La industria panadera contra la pared, irán a los “bollos” si no son escuchados

Dirigentes del Centro de Industriales Panaderos, junto a autoridades del Sindicato de Obreros Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica, plantearon ante los concejales Rodríguez (UCR), Eduardo Abud (UCR) y Santiago Bonifatti (AM) la difícil situación por la que atraviesa el sector, y pidieron una urente intervención del Concejo Deliberante .

Carlos Monzón, Presidente del Centro trazó un panorama complejo de la situación que atraviesa el sector, ya que “estamos teniendo una merma del 40% en las ventas. Hoy la situación de la industria panadera es delicada y muy preocupante. Necesitamos que desde el Municipio nos escuchen y nos ayuden con medidas concretas, que en algún caso es gestionar ante Provincia y Nación, y en otro caso es sólo hacer la tarea que les corresponde”.

La crítica estuvo dirigida a algunos ediles que recibieron su solicitud hace ya más de un año y nada han hecho hasta el momento. Si bien no anunciaron medida de fuerza alguna, las mismas no se descartan en el ámbito panaderil en casi de no encontrar una urgente respuesta a sus reclamos.

El Secretario General del gremio panaderil, Ernesto Coronel, por su parte mostró datos concretos que muestran el complejo presente, que llevará a un futuro sombrío, de no tomarse medidas concretas. “Hay muchos que han empezado a reducir personal, y también han comenzado a cerrar comercios”.

Los concejales Rodríguez, Abud y Bonifatti escucharon además reclamos por los niveles de clandestinidad que afronta el sector, sumado a los tarifazos, los aumentos desmedidos de los alquileres, la caída del consumo y la presión impositiva; y se comprometieron en trabajar en normativas que tiendan a plasmar de manera concreta las necesidades del sector, a la vez que los invitaron a participar el próximo viernes, en el Concejo Deliberante, de la reunión de la Comisión de Promoción y Desarrollo.