Ataque cibernético en Venezuela afectó a 40 portales estatales

Hoy alrededor de 40 portales de instituciones estatales de Venezuela fueron el blanco de un ataque cibernético, del cual se responsabilizó un grupo que colgó mensajes en los sitios web llamando a los ciudadanos a una insurrección armada. De acuerdo a la agencia Reuters, los responsables se identificaron como ‘The Binary Guardians’. La página de Internet del Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio afectada al invitar a los uniformados del país a unirse “a las unidades militares y/o policiales declaradas en rebeldía”. Un portavoz del CNE confirmó el hackeo al portal del árbitro electoral, el cual pudo restablecer su página una vez pasado el mediodía. En cambio otros portales aún estaban caídos. “En total han sido unas 40 páginas”, dijo uno de los integrantes de The Binary Guardians, contactado por Reuters a través de mensajes directos por Twitter. El ataque cibernético se produjo horas después de que las Fuerzas Armadas del país controlaron una rebelión militar en la ciudad central de Valencia que buscaba “restablecer el orden constitucional” en rechazo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. “Somos un grupo de personas apasionadas por la informática, y por sobre todo por los valores y derechos humanos. En estos momentos se puede decir sin lugar a dudas que estamos ante una dictadura. Y lucharemos contra ella por todos los medios que podamos”, agregó el ‘hacker’ quien a su vez señaló que el ataque se efectuó con “relativa” facilidad. El volante colgado en las páginas tenía el encabezado ‘Operación David’, en referencia a la designación dada por los soldados que entraron en el fuerte militar la madrugada del domingo y que fueron neutralizados, lo que produjo la muerte de un rebelde, un herido y siete detenidos. “No estamos vinculados a la Operación David pero la apoyamos 100 por ciento”, señaló el miembro del grupo que realizó el hackeo; no obstante, su identidad es desconocida. A su vez, ‘The Binary Guardians’ subió un video del discurso final del personaje interpretado por Charles Chaplin en la película ‘El Gran Dictador’ de 1940. La página de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, también fue atacada. De igual forma, otros de cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Fuente: www.peru21.pe