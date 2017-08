Alerta meteorológico por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido este lunes un alerta por tormentas fuertes en nuestra ciudad. Según se consigna, “áreas de lluvias y tormentas afectan el centro y el oeste de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos y este de La Pampa”, pudiendo abarcar también a General Pueyrredón “a partir de las últimas horas de hoy (lunes) o madrugada del martes 8”.

Se espera que las mismas se generalicen provocando abundante caida de agua en cortos periodos de tiempo, con ocasional caida de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, aunque esto último se hará notar desde el mediodía del martes, alcanzando los 40/50 kilómetros por hora.

Las condiciones tenderán a mejorar de oeste a este durante la mañana y primeras horas de la tarde del martes.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– En caso de emergencias, comunicarse al 103.

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)