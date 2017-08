Noelina Madarieta se va a EE.UU en busca del gran salto en su carrera atlética

Con tan solo 21 años, la joven marplatense Noelina Madarieta, brilla por ser tercera en el ranking mundial de salto con garrocha y ahora, por obtener una beca que le permitirá continuar su carrera deportiva y universitaria en Estados Unidos, California. “Mi meta es Tokio 2020 o París 2024”, afirmó la deportista a “el Retrato…”

Con su mejor marca en 4,25 metros, la joven oriunda de Batán obtuvo una beca completa por deporte para la Universidad Estatal de Fresno, donde se le permitirá entrenar en su disciplina y a la vez continuar con la carrera de Nutrición que inició en la ciudad. “Voy a seguir compitiendo internacionalmente para Argentina, desde donde esté. Eso no cambia, pero voy a empezar a representar a la universidad allá”, aseguró la marplatense en diálogo con “el Retrato…”

¿Cuánto te falta para irte?

– Muy poco. Me voy el 12 de agosto. Me lo vienen ofreciendo desde el mundial 2013 pero en ese momento no tenía muchas ganas de irme. Recién terminaba el colegio, pensé que acá iba a estar bien. Pero el año pasado en octubre, mi entrenador me dijo que me habían invitado otra vez y que era mi última oportunidad, porque para ellos con un año más yo iba a ser muy grande. No me iban a aceptar en la universidad por el tema de las competencias. Entonces mi entrenador me dijo que empezara los papeles, que lo pensara, que iba a crecer como persona. Y a partir de ahí arrancamos todo.

– ¿Dónde vas puntualmente?

– A California. Es la Universidad Estatal de Fresno. Por suerte voy a continuar mi carrera de Nutrición, que había empezado acá en Mar del Plata. Termine segundo año. Está la posibilidad que no me aceptaran las materias o que tuviera que empezar otra carrera y yo no tenía problema, con tal de hacer deporte yo estudiaba lo que fuera, pero por suerte fue todo redondo y me aceptaron las materias que tenia aprobadas y me quedarían dos años y medio allá.

– ¿Hasta cuando te quedarías?

– Es muy diferente allá el curriculum, asique para ellos me quedan dos años y medio.