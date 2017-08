Neolina confirmó que seguirá compitiendo internacionalmente por Argentina

Al referirse al proyecto que lleva a los Estados Unidos, indicó que “Voy a seguir compitiendo internacionalmente para Argentina, desde donde esté. Eso no cambia, pero voy a empezar a representar a la universidad allá. Voy a pertenecer a ese club. Las universidades allá le dan mucha importancia al deporte, pero no se puede hacer sin estudiar. Te tiene que ir bien en la facultad y a mí me parece bien. Son muchas competencias universitarias, muchas competencias locales, entre estados. Muchos viajes internos y quizá sale algún torneo europeo.

Remarcó que en su estadía en Fresno “ Tendré competencias más seguidas. Voy a competir también en pista indoor. Me adelantaron que voy a poder competir en cinco pruebas y además de garrocha, voy a sumar puntos en otras pruebas. Yo cuando empecé hacia todas las pruebas. Nunca deje de hacer las otras pruebas. Hacía garrocha, pero hacía vallas, o corría cien o hacía salto en largo. Me encanta que me dejen realizarlas porque me gustan, además de garrocha.

-¿Vas sola?

– De acá de Argentina voy sola. Me quedare en un departa mento con una compañera de club que viene de Serbia y nos estamos conociendo por redes sociales.

– ¿Manejas inglés?

– Estudie de chica. Otra de las trabas era rendir un examen de ingles, pero lo aprobé. Allá me tengo que sentar y escuchar todo en ingles, dicen que te acostumbras. No se los horarios de entrenamiento, se los facultativos. Asique supongo que luego de todo eso, haré kinesiología y recuperación.

– ¿Volvés para las fiestas?

– Voy a ver a mi familia en esas semanas que me dan. Aunque en enero tengo que volver para continuar con el ciclo académico. Así que pienso volver para las fiestas y mi mama, mi novio, irán a visitarme cuando puedan.

– ¿Costo mucho la decisión en la familia?

– Dentro del núcleo familiar mis papás están muy acostumbrados, ya que de chica me tenían que llevar a viajes y torneos y mis hermanas también. Una de ellas vive en España. Obviamente el extrañar se siente, pero están felices y quieren lo mejor para nosotras.

– Tu mejor marca es 4.25 ¿Cuál es tu meta?

– Lo principal para mi es aprender, mejorar la técnica, sentirme cómoda y estoy abierta a eso y que vengan las marcas solas. Para mi es esencial eso.

– ¿Tu meta sigue siendo Tokio 2020?

– Si. Sigue siendolo. En algún momento soñé con las del año pasado, pero hubo trabas mentales, problemas de técnica y cosas que tengo que madurar y no llegué. Pero mi meta es Tokio 2020 o París 2024.