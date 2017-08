La joven atleta destacó el apoyo de Juan Curuchet a los deportistas marplatenses

Al momento de referirse a su modo de ver hoy el atletismo acá en Argentina, Noelina Madarieta pidió mas “apoyo en el desarrollo” a la vez que destacó “el respaldo de Juan Curuchet, no solo a mi, sino a decenas de deportistas marplatenses. Él si hace mucho por nosotros”, lo dijo en el marco de la entrevista en uno de los últimos entrenamiento en la Pista Municipal , donde se fotografió con sus compañeros de entrenamiento (FOTO)

También destacó ante “el Retrato…” “el respaldo del ENARD y de la Secretaria de acción. A nivel nacional, siento que hace apoyo desde abajo, porque a veces a uno lo reconocen a partir de una medalla ¿Pero cómo hace un chico para llegar a esa medalla? Necesitamos el apoyo desde clubes, entrenador. A veces es un deporte muy amateur y que te den un apoyo cuando estas arriba. Necesitamos apoyo en el desarrollo.

– ¿Cuánto hace que estas con tu entrenador Daniel Diaz?

– Este año van a ser nueve años. Una especie de segundo padre, siempre estuvo en todas. Fue mi entrenador y en la técnica y los viaje siempre juntos. Que un entrenador me apoye para ir a EEUU lo valoro muchísimo y él me dio el empujón porque me deja crecer.

– ¿Te molestó lo que pasó después de tu entrevista y fotos con ESPN?

– Cuando recibí la propuesta no pensé que algunos medios lo iban a banalizar. Leía títulos como que La garrochista se desnudó frente a las cámaras y hacen eso para que sean mas leídas. Eso me parece cruel, porque lo hace como algo artístico para mostrar el cuerpo del deportista y cuando uno entraba a la nota se veían que eran fotos artísticas.

Sí, me molestó. Hay que tomarlo como de quien viene, pero lo volvería a hacer. Fue una experiencia genial. Para mi es arte. Me sirvió para que la gente me conociera y para que sepan quién soy, de donde vengo, que deporte hago…

– ¿Que le dirías a quienes estén empezando?

– Que si les gusta sigan, porque es lo que divierte. Amo estar en la pista y he tenido momentos de no saber para donde ir, pero seguí para adelante. Hay que pasar por lo momentos malos y aguantar. Así, es como se pueden lograr los sueños.

– ¿Cómo es tu rutina?

– Este año no arranqué la facultad, porque ya me iba. Así que me dedique a entrenar, a estudiar el examen de inglés y a disfrutar el día a día con mi familia. Entreno dos/tres horas por día.

Un agradecmiento a los marplatenses

Neolina finalmente dejó un cálido mensaje a “todos los marplatenses, a quienes les estoy más que agradecida. No quiero que sientan que me voy por desagradecida. Me voy y cuando vuelva voy a seguir representando a la ciudad. La gente da mucho apoyo. Me siento muy de Mar del Plata.