Julia Rigueiro: “En San Jacinto la gente no tiene agua para tomar”

Por segunda vez en el marco de la campaña, Julia Rigueiro estuvo en el barrio San Jacinto donde este sábado realizaron una jornada comunal. La misma incluyó la transmisión en vivo del programa “El Pueblo se Hace Escuchar” que se emite por FM de la Azotea, acondicionamiento de una plaza y cancha de fútbol, caminata y charla con vecinos y vecinas.

“Las jornadas comunales tienen que ver con un derecho, un trabajo y una militancia que desarrollamos todo el año desde hace años, y que consiste en luchar por barrios dignos. Con las jornadas vamos logrando visibilizar aquello que no se quiere ver, que es la carencia de servicios básicos en los barrios periféricos, entonces el derecho a una vivienda digna y el derecho a la ciudad están vulnerados” comentó la precandidata a concejal Rigueiro.

Con relación específicamente al barrio San Jacinto la precandidata de Vamos remarcó: “La cuestión más preocupante es que no hay red de agua, entonces toman de pozos particulares y ese agua no es potable. Además no hay gas, las calles se tornan intransitables llueva o no y el servicio de transporte no es el adecuado a la zona. Lo más violento de esta falta de servicios es que muy cerca hay grandes barrios privados y hasta un parque acuático donde no falta nada, pero en San Jacinto la gente no tiene agua para tomar”.

“Las jornadas son una pequeña muestra de cómo hacemos política, y es con participación. Nosotras y nosotros no esperamos, nos organizamos y con participación ciudadana vamos generando las soluciones a nuestros problemas además de exigir al Estado todo aquello que corresponde que garantice” concluyó Julia Rigueiro.