Lucila: “Gobernamos 8 años sin excusas y esto de la herencia recibida, son eso: excusas”

Próximos a las elecciones, la precandidata a concejal por el partido político local Acción Marplatense, Lucila Branderiz, se refirió a quienes acusan a su espacio de haber dejado una Mar del Plata es una situación complicada. “Nosotros gobernamos 8 años sin excusas y esto de la herencia recibida, son eso: excusas”, consideró la dirigente, que dialogó con “el Retrato…” en medio de sus actividades como mamá, especialmente de Estela y Liz (FOTO)

“Cuando recibimos la Municipalidad en diciembre de 2007 no había plata para pagar los sueldos, aguinaldos….ni nada. Nosotros automáticamente nos arremangamos y empezamos a trabajar, porque excusas podés tener de todo tipo y color, lo que hay que hacer es gestionar”, expresó la esposa del ex intendente Municipal, Gustavo Pulti.

Asimismo, comentó que dejaron el municipio sin deuda, en cuánto a préstamo. “Tuvimos el nivel más bajo de endeudamiento por préstamos. Lo que tenía, que ahora está exacerbado, es deuda corriente de gestión, porque siempre tenés un mayor cantidad de necesidades que los recursos con los que contás”, explicó.

En tal sentido, remarcó que Acción Marplatense privilegió hacer 5 polideportivos, 2 centros de Salud Nuevos, el Centro Cívico del Oeste, iniciar y hacer la estructura de hormigón del Centro de Salud de Batán. “Privilegiamos esas cosas y se tensa el presupuesto obviamente, pero la deuda que quedó es totalmente manejable”, indicó.

¿Por qué la gente no los volvió a votar?

En estas últimas elecciones sacamos más votos que cuando ganamos en 2007, pero no alcanzó. Nos tapó la ola de cambio que se dio en el país y nosotros no pudimos comunicar bien algún mensaje. La gente pensó que tendíamos a nacionalizarnos y nosotros, nunca dejamos nuestro partido vecinal.

Haciendo una mea culpa. ¿En qué fallaron?

No supimos comunicar que nosotros no dejamos de ser vecinales, que no dejamos de ser Acción Marplatense y ser los que éramos cuando ganamos. Lo que no podíamos hacer es dejar de tener una buena relación con la Nación y Provincia, porque eso beneficia directamente a la ciudad. Cristina era la presidenta y cualquier ciudad del mundo tiene que tener una relación estratégica con su presidente y sino fijate la cantidad de obras que se pudieron hacer en Mar del Plata con financiamiento externo.

¿El cierre de la Orquesta Infantil como lo vieron?

Eran entre 2200 y 2500 chicos distribuidos en 27 sedes, tocando un instrumento musical. Eso fue terrible. Lo único que había que hacer era llamar al 147, te preguntaban dónde vivías y decían cual era la sede o escuela más cercana al domicilio del chico. Les dabas una oportunidad y el tema de la igualdad de oportunidades, lo cual es un derecho, también los aleja de tener problemas con la droga, alcohol o la ley, porque tienen una expectativa o esperanza, ven un camino distinto.

¿Hubo muchos casos de chicos venían con problemas y esto los recuperó?

Me acuerdo de un montón de casos puntuales, de chicos que no estudiaban ni trabajaban y les da la oportunidad de un instrumento musical y lo ayudas. La música abraza a todos.

“Las denuncias te duelen porque no son así”

Por otro lado, ante la pregunta de “el Retrato…” sobre cómo vivía que se involucre judicialmente a Gustavo Pulti en algunas causas vinculadas al manejo de los fondos del Estado, respondió que “las denuncias que se hicieron cuando dejamos el gobierno, te duelen porque no son así”.

A Gustavo lo denunciaron por pagar sueldos con fondos afectados, cuando casi toda la provincia de Buenos Aires lo hizo, como también este gobierno lo hizo y hay una ley provincial que te avala. Fue una forma de excusarse de la incapacidad para gobernar y una forma de excusarse por no saber bien qué hacer con la ciudad, atacándolos a los otros”, apuntó.

En relación a las versiones que surgieron en el último tiempo contra ella, indicó que “es un ataque político totalmente a 10 días de una elección. No tiene asidero de ningún tipo y no lo explico de otra manera”.