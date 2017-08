“Arroyo se quedó con la Mar del Plata de la década del 80, cuando director de Transito”

A una semana de las PASO, Lucila Branderiz, precandidata a concejal por Acción Marplatense, dialogó con “el Retrato…” y apuntó contra el actual representante del municipio de General Pueyrredón. “Arroyo se quedó con la Mar del Plata de la década del 80 cuando era director de Tránsito. Esto cambió y hoy Mar del Plata es otra ciudad”, resaltó.

En tal sentido, la dirigente de Acción Marplatense señaló que “Arroyo no estaba preparado para el lugar que está ocupando. Pensó que era distinto y se quedó con la Mar del Plata de la década del 80 cuando era director de tránsito. Esto cambió y hoy, esta es otra ciudad con otra complejidad y otra cantidad de gente”.

“A Mar del Plata hoy la veo muy mal, abandonada y sobretodo eso se ve en los barrios. Hay un retiro y alejamiento del Estado Municipal de los barrios de la ciudad”, señaló la referente de Acción Marplatense a “el Retrato…”

Y cuestionó que en la anterior gestión municipal “tenías un centro de 24 horas que ya no es más de 24 horas, una sede del Infanto Juvenil que ya no está, había talleres de educación barrial que ya no están, un polideportivo abierto en las vacaciones que ahora está cerrado y tenías las máquinas que pasaban para arreglar las calles que ahora no pasan más hace un año y medio”.

Además, remarcó que el hecho de poder asfaltar calles nuevas “te puede pasar que no llegas, porque la inversión es muy grande y quizás con el presupuesto municipal es difícil, pero tenes que gestionar ante Nación y provincia para conseguir el financiamiento de esa obra” a la vez que resaltó que su partido cuando estuvo al mando del municipio pudo “poner asfalto en 1200 calles nuevas, además de los bacheos. Esas obras las tenés que gestionar, pero las máquinas y el personal lo tenes”.

“Hay un gran desconocimiento, hay un desgobierno, mucha falta de gestión y no hay equipo de gobierno ni proyectos, porque si tenes un proyecto, podes gestionar financiamiento y con la contribución que creaste equipas”, apuntó Lucila Branderiz en diálogo con “el Retrato…”

“Cuando te va mal es ganamos y cuando te va bien es perdiste”

Por otro lado, hizo hincapié en los dirigentes que se alejaron del espacio como “el Cholo” Ciano o Pablo Fernández. “Cuando te va mal es ganamos y cuando te va bien es perdiste”, disparó la mujer de Gustavo Pulti.

“El Cholito se acercó cuando ganamos en el 2007 y se fue en el 2015 cuando perdimos, lo mismo que Pablo Fernández. Héctor estuvo siempre desde la fundación del Partido, así que no sé cuáles son las razones por las que se fue y Santiago armó su línea y está muy bien, le da vitalidad al Partido”, sostuvo.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre qué expectativas tienen para lo que viene después de las elecciones manifestó que “estos comicios que son de medio término, donde se renueva la mitad del Concejo, son muy importantes para poder poner un freno desde el recinto a las cosas que no están bien”.

“Las mayorías automáticas no le sirven a nadie. Este gobierno tiene la expectativa de poder tener una mayoría que no le hace bien a la ciudad”, expresó la precandidata a concejal de Acción Marplatense.