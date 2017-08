Branderiz: “Con los errores y aciertos cometidos, los 8 años me llenan de orgullo”

Esposa del ex intendente municipal, Gustavo Pulti, una referente de Acción Marplatense desde hace 20 años, madre de 5 chicos de 30, 27, 24, 13 y 5 años, contadora, amante de la política y ahora como precandidata a concejal, Lucila Branderiz, supo salir del papel de mujer del conductor de la ciudad por 8 consecutivos para demostrar su vocación y talento político propio.

“Fundamos el partido en 1997 y este año Acción Marplatense cumplió 20 años, siempre participamos en todas las elecciones y hasta ahora yo siempre estuve en un rol no muy mediático, pero ahora ya tengo un lugar más expectante”, confesó la dirigente de Acción Marplatense.

En relación a lo anterior, aseguró que no le costó tomar la decisión de decidir integrar la lista de concejales del espacio político en el cual participa. “Lo propuso el Partido y después, se habló en familia, pero estamos muy contentos”, detalló.

Lucila madre de Camila de 30 años, Abogada, Celina de 27 años, Licenciada en Comunicación Social, Mariano de 24 años, Estela de 13 años y Liz de 5 años. “Ellos me apoyaron desde el primer día, porque acá se respira esto. Siempre hay un tema político sobre la mesa”, indicó.

Asimismo, se refirió a que su pareja con Gustavo Pulti “arranca con la política, se arma ahí. Amamos los dos lo mismo” a la vez que puntualizó en que comienza a vincularse con la política “ayudando en el bloque y con una idea de formar un partido local”.

“Estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas y surge la posibilidad de la Manuel Belgrano, donde comencé a militar. Después dejé la Facultad un tiempo, me casé y empezaron a nacer los chicos, hasta que en 1997 la idea del partido vecinal me gustó, era algo distinto”, recordó, a la vez que comentó que se recibió de Contadora, “La política es diferente, me encanta”.

El trabajo con los Polideportivos

Por otra parte, hizo hincapié en las cosas positivas durante el gobierno de Pulti y resaltó el trabajo realizado con los polideportivos construidos en diferentes barrios de la ciudad. “Fueron lo más. Estuve desde que se idearon y por eso me duele hoy verlos así, me cuesta”, destacó.

“Es importante la presencia del Estado en un lugar con problemas, como era el barrio Libertad, por eso el tema de las centralidades en los barrios. Es un trabajo del plan estratégico, donde influye gran parte de la sociedad”, sostuvo Lucila y agregó que “la idea era hacer 10 polideportivos, pero se llegaron a hacer estos 4 y uno que quedó sin terminar”.

El Hospital Municipal, una deuda pendiente

En relación a las cosas que quedaron pendientes de la gestión anterior, aseguró que “el tema del hospital municipal es una deuda que tiene Mar del Plata” como también la construcción de centros en los barrios de la ciudad.

“La ciudad es muy grande y los centros de salud son muy buenos y están equipados, pero la brecha entre hospital de salud y hospital Regional es muy grande. Teníamos proyectado hacerlo atrás del Cema”, explicó la dirigente a la vez que aclaró que “tiene que haber algo de mediana complejidad y el tema del Emhsa cerrado complica mucho. Mar del Plata necesita más atención médica”.

En referencia a la construcción de centros en los barrios, expresó que “eso es fundamental, porque llevas a cada barrio oportunidades” y comentó que “centro es todo lo que el Estado pueda volcar en los distintos barrios, un polideportivo es crear un centro en un barrio. De esa forma, las cosas van a empezar a girar de ahí, lo cual te da más seguridad y oportunidades de hacer cosas”.

“Presencia del Estado con distintas actividades, ya sea un centro de salud equipado, un lugar para hacer deporte o uno para hacer actividades y capacitaciones en oficio, crea centro”, concluyó la referente de Acción Marplaense.

Por último, consideró: “Con los errores y aciertos cometidos,los 8 años me llenan de orgullo. Me da orgullo todo lo que le pusimos y estamos muy contentos y tranquilos de haber hecho todo eso, pese a que hay algunas cosas que salieron muy bien, otras todo lo contrario y otras, no se llegaron a hacer”.