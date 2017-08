Lucía Bonifatti: a Mar del Plata la vemos muy mal, muy triste, necesita gestión”

A una semana de las PASO, camino a las elecciones legislativas, Lucía Bonifatti, precandidata a concejal por el partido Nueva Acción, agrupación de Acción Marplatense que tiene como primer concejal a Juan Rey, dialogó con “el Retrato…” y remarcó que “a Mar del Plata la vemos muy mal, muy triste, necesita gestión y necesita dirección política”

La dirigente de Nueva Acción criticó al intendente municipal y señaló que “la principal falla de este gobierno es que se aleja de las necesidades de los marplatenses, como con el caso del Metrobus. Es importante que tengan una línea de coincidencia partidaria con la Nación, pero eso no amerita a extrapolar proyectos que han servido en otras ciudades por sobre los intereses y la realidad de Mar del Plata, que claramente necesita otras cosas”.

En ese sentido, cuestionó también “la falta de equipo” que existe dentro del gobierno local. “En muy pocos meses llevaba como 20 renuncias, por lo cual hay una falla que tiene que ver con el proyecto a nivel ciudad, donde tiene que haber un trabajo en conjunto”, sostuvo.

“Independientemente de la coincidencia partidaria, el intendente tiene que ser el gran embajador de la ciudad. Tiene que ser quien pelee y luche por mejorar Mar del Plata y quién reclame, se enoje y pida ayuda cuando hay que pedirla”, remarcó Bonifatti.

En relación a lo anterior, aclaró que no percibe que haya un equipo entre Nación, Provincia y Municipio, “lo cual es necesario para cualquier ciudad del país, porque ninguna tiene la autonomía suficiente como para manejarse sola. Además de respaldo, es importante el diálogo y admiración por el trabajo de cada uno de los estamentos, lo cual no se nota que exista hoy por hoy”.

“A Mar del Plata la vemos muy mal”

Asimismo, se refirió a cómo se encuentra la ciudad hoy en día y puntualizó que “a Mar del Plata la vemos muy mal, muy triste” y agregó que “es una ciudad que podría tener todo, porque tiene muchos recursos como 5 universidades, un parque industrial, todo tipo de comercios, rutas, puerto y dimensiones como para ser una ciudad mucho más desarrollada, productiva y conservando la calidad de vida que la caracteriza”.

“Mar del Plata necesita gestión y necesita dirección política”, remarcó Bonifatti y a la vez aclaró que “falta un proyecto de ciudad que oriente todos los recursos y potencialidad hacia un norte específico, que se fije metas, lo cual no aparece solo, sino que requiere de una forma de hacer política que tiene que ver con el diálogo, la gestión y la acción con los empresarios provinciales y nacionales, más allá del partido político”.

Y añadió que “todo eso es capacidad, gestión y sobretodo mucha experiencia, comprometerse por la ciudad y amor por Mar del Plata. Son combinaciones que se tienen que dar para que la ciudad tenga una dirección hacia un lugar eficiente”.

Por otro lado, la dirigente hizo hincapié en diálogo con “el Retrato…” en las prioridades dentro de Nueva Acción y destacó la falta de empleo y la inseguridad. “Estas problemáticas influyen directamente en todos los demás conflictos. El empleo además de cubrir las necesidades básicas tiene que ser una política de estado, tiene que haber un norte para orientar la ciudad y disminuir éste índice”, indicó a la vez que se refirió a la importancia de la radicación de nuevas empresas en el parque industrial “que tengan un crecimiento y que permitan generar nuevos puestos de trabajo”.

En relación a la segunda de las problemáticas que sacuden a Mar del Plata: la inseguridad, describió que “hay una fuerza local de policía que debería ser conducida de otra manera y menos tolerante con algunas cuestiones del día a día. Los vecinos se quejan cotidianamente sobre que están todo el tiempo con el celular, que no entren en determinados barrios o que no están bien orientados sobre cómo ayudarlos, lo cual genera un malestar muy grande con lo que le pasa a la gente”.

“Sino hay un cambio en el Concejo, la ciudad va camino a estar peor”

Por último, la precandidata a concejal por Nueva Acción, el espacio que lidera Santiago Bonifatti, expresó en diálogo con “el Retrato…” que “esta elección es muy importante, porque el Concejo Deliberantes, tiene la posibilidad de conformar un bloque opositor fuerte, que trabaje de una manera responsable como oposición y que critique y controle, como al mismo tiempo proponga”.

“Si hay realmente un cambio, la oposición cobra fuerza y el Concejo Deliberantes se vuelve un espacio de mayor debate, discusión y control sobre el Poder Ejecutivo, las cosas pueden mejorar, pero si esto no sucede la ciudad va camino a estar peor”, consideró la dirigente a la vez que valoró la lista de concejales que integran Nueva Acción: “Es importante para refrescar los partidos políticos, que aparezcan nuevas personas, nuevas ideas, miradas y demás”.

En relación a lo anterior, agregó: “Aún quedan dos años de gobierno y no me puedo ni imaginar el deterioro que va a sufrir la ciudad y la intendencia, así que si no logramos fortalecer el Concejo Deliberantes, no tengo una visión muy optimista de lo que viene”.

Por último, en relación a los demás espacios políticos que compiten en la ciudad, indicó que ve “poca presencia de los partidos en la calle a lo que estábamos acostumbrados en otras campañas y también veo muy tranquilo todo, en el sentido de que no se ven ni muchos debates ni mucha convocatoria a la discusión, lo cual sería interesante que se dé”.

“La lista de los 30 candidatos de Nueva Acción estamos recorriendo los diferentes lugares de Mar del Plata y Batán, reuniéndonos con vecinos y asistiendo a eventos para poder estar cerca de ellos y representarlos en la propuesta”, sostuvo la dirigente a la vez que destacó la campaña que vienen realizando desde su espacio en la vía pública.