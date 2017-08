Cristina Coria: “Si la producción cervecera tiene techo, el techo está lejísimo”

La concejal Cristina Coria, que hace dos años trabaja con el sector cervecero desde el ámbito legislativo afirmó “Si la producción tiene techo, el techo está lejísimo”. La funcionaria recorrió lo alcanzado hasta el momento remarcando que la actividad no estaba reglamentada por lo que se precisó establecer parámetros prácticamente de cero. Como punto de partida, fue necesario crear el rubro de elaboración de cerveza artesanal diferenciándolo del de cerveza, a secas, “pasar de industria clase 5 a industria clase 3, nos permitió que se pudiera hacer esta actividad en distritos como el nuestro y a partir de ahí pudimos permitir que se habilitaran espacios para producir, modificando también el Código de Ordenamiento Territorial para hacerlo efectivo”.

Hace treinta años atrás, “industria” era sinónimo de grandes establecimientos con otros requerimientos, en la actualidad, tanto éste como otros sectores industriales no precisan de una cantidad de metros cuadrados como los establecidos en el COT, entre otros requisitos de gran magnitud.

El crecimiento en el último tiempo de este dinámico sector productivo no sólo se ve en el bar, como dice Coria, “en el punto de venta”, sino en todas las actividades directas y complementarias que se desprenden de él. “Hablamos de un movimiento emprendedor joven en lo técnico y también en lo profesional: la producción de lúpulo, la facultad de Ingeniería y la de Ciencias Exactas que vienen desarrollando investigaciones vinculadas a la biología y microbiología, al tratamiento de aguas, son sólo algunos ejemplos de todo lo que viene desarrollándose”.

Parece que las actividades complementarias al “boom” de la cerveza no tiene fin, otras patas de la economía se mueven, y crecen, con él, “conocí productores de miel que me contaban que habían encontrado en los cerveceros un punto de venta muy importante de su producto y que incluso pensaban en desarrollar otras variedades como respuesta a las demandas del sector”. Por otro lado, en la era de lo visual, el marketing no puede faltar. “El merchandising, el diseño gráfico, el estampado de remeras, la creación de botellas, botellones y otros envases, en fin, si la producción tiene techo, el techo está lejísimo”, dice Cristina Coria ante “el Retrato…”

Un motivo más para visitar Mar del Plata

La cerveza artesanal también genera un turismo específico que beneficie a la ciudad en su totalidad, es el principal. “El circuito de fábricas y bares de fábrica son novedosos y sabemos que impulsándolo y manteniéndolo en el tiempo pueden ser muy atractivos para el turismo. Nos imaginamos sumarlo al turismo de Convenciones, donde agregar un día de pernocte y visitar bares y fábricas”, proyecta Coria y no deja de mencionar que lo más importante para que se avance en materia turística es que el producto sea de calidad.

La concejal radical destacó también que “Trabajamos con el EMTUR y con ambas Cámaras (Capca y Ccam) armando rutas gastronómicas donde el municipio tenga un rol activo, para llevar el circuito a las ferias nacionales e internacionales”.

El crecimiento es tan imponente y se da a pasos tan grandes que hoy no es posible saber qué cantidad de litros se producen efectivamente en la ciudad. “No hay números actuales porque hicimos un relevamiento el año pasado, aún sin la planta recientemente abierta por Antares en el Parque Industrial y sin la producción de las nuevas fábricas, porque la cuenta se sacó sólo con las cervecerías hasta entonces habilitadas y hoy hablamos de otra cantidad. Con la Mesa trabajamos en obtener estadísticas que también permitan sistematizar el trabajo y así saber dónde acompañar a los productores”.

“Siempre habrá nuevos desafíos”

En este momento, el trabajo legislativo de la concejal pasa por el proyecto de recarga de botellones que tiene que ver con lo específico del lavado y el depósito. Junto con Bromatología, Inspección General, las Cámaras cerveceras y el Ejecutivo se busca regular esta actividad, que es una boca más de expendio de cerveza artesanal.

“El sector es dinámico y siempre habrá nuevos desafíos. Hoy vemos que todos los días aparecen nuevos sistemas, modalidades, otros piensan en distintos envases, hasta descartables, toda una actividad en continuo movimiento”, cuenta Cristina y agrega que “lo que nos hemos propuesto desde hace un año y medio a la fecha era generar la legislación necesaria para que el municipio pueda permitir la actividad, buscamos allanar el camino para no quitarle tiempo al emprendedor en trámites”.

No todos los sectores productivos tienen una buena relación con los entes reguladores, la posición de Coria es clara, “siempre nos hemos puesto del lado del productor porque a veces, sin quererlo, en lo administrativo se generan burocracias o pasos innecesarios, hemos tratado de que eso se fuera dejando de lado. La burocracia es lo que más atenta contra cualquier emprendimiento productivo, uno puede generar una muy buena herramienta de promoción hasta con exención de tasas, pero si termina siendo complejo lo terminas desalentando”.

Como se puede vislumbrar, quedan aún muchos senderos por recorrer en el maravilloso mundo de la cerveza artesanal.