Muere Ángel Nieto, icono del motociclismo: piloto campeón, director técnico y comentarista

Ángel Nieto, una de las leyendas del motociclismo mundial, ha fallecido este jueves a los 70 años en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, según han confirmado fuentes de su entorno. Nieto (Zamora, 25 de enero de 1947) no pudo superar las heridas sufridas en la cabeza tras un accidente la semana pasada. El quad en el que circulaba fue embestido por detrás por la conductora de un turismo cuando ambos circulaban el pasado miércoles 26 de julio por la mañana por la carretera de Santa Getrudis, en el centro de la isla de Ibiza.

El ex piloto llevaba apenas recorridos 50 metros de esta vía cuando salió despedido por el impacto. La Guardia Civil de Tráfico informó de la presencia del casco del piloto en el lugar del accidente, que al parecer podría haberse soltado por no llevarlo debidamente enganchado. La conductora del turismo, una mujer de nacionalidad alemana y residente en la isla, declaró a los agentes que se encontró con el quad delante y no pudo hacer nada por rectificar la trayectoria. Fue sometida a una prueba de alcoholemia en la que dio negativo.

La evolución de Ángel Nieto parecía positiva, incluso el miércoles el parte médico informó de que estaba empezando a despertar del coma. Sin embargo, la pasada madrugada, el ex piloto presentó un “empeoramiento súbito” y se le realizó una “craniectomía descompresiva urgente, debido a un aumento brusco de la presión intracraneal” provocada por un edema cerebral masivo. Y desde ese momento, se temió el fatal desenlace de uno de los pioneros del deporte español.

Gelete Nieto, uno de los tres hijos de Ángel, se dirigió a los medios de comunicación instantes después del fallecimiento de su padre para afirmar con voz entrecortada que la familia Nieto está “destrozada” pero “con la cabeza muy alta”. “Ha cambiado todo de un día para otro y ya está descansando”, afirmó en la clínica. Gelete no pudo explicar los detalles de la despedida de su padre. “No sabemos qué vamos a hacer. Gracias a todos por el apoyo”, finalizó.

12+1 títulos mundiales

El palmarés de Nieto se adornó con 13 títulos mundiales (siete en 125 cc y seis en 50 cc), un registro sólo superado por Giacomo Agostini (15). Sus logros fueron reconocidos en 1993, cuando el Consejo Superior de Deportes le distinguió con la Real Orden del Mérito Deportivo.

El legado de Nieto, que extendió su dominio en el Mundial entre 1969 y 1984, fue decisivo para los triunfos posteriores de los pilotos españoles. Su relevo fue primero tomado por Jorge Martínez Aspar, Sito Pons o Álex Crivillé y más recientemente por Jorge Lorenzo o Marc Márquez. Sin embargo, el carácter pionero de Nieto le coloca en un sitio de privilegio en la historia de nuestro deporte, al lado de otros adelantados a su época, comoManolo Santana, Seve Ballesteros, Carlos Sainz o Francisco Fernández-Ochoa.

Sachsenring, julio de 1969

Criado en una familia muy humilde y sin ninguna vinculación con el motor, en mayo de 1964, con apenas 17 años, debutó en el Mundial a los mandos de una Derbi. Se trataba del GP de España, disputado en Barcelona y terminó en quinta posición. En febrero de 1965, firmó su primer contrato profesional con Ducati. Sin embargo, debió esperar a julio de 1969, de nuevo con una Derbi de 50 cc, para apuntarse en Sachsenring su primer triunfo mundialista (GP de la República Democrática de Alemania).

Esa temporada, tras una dura pugna con el holandés Aalt Toersen, terminó con el primer título mundial de Nieto en 50 cc. Unos éxitos que se prolongaron en 1970 y 1971 (campeón mundial en 125 cc) y especialmente en 1972, cuando consiguió el único doblete (50 cc y 125 cc) de su dilatada trayectoria.

Tras romper su alianza con la principal fábrica española, Nieto repitió éxitos con otras marcas como Kriedler (1975), Bultaco (1976, 1977), Minarelli (1979, 1981) y Garelli(1982, 1983, 1984). En 1985 conquistó sobre el asfalto de Le Mans, el nonagésimo y último triunfo de su palmarés. La temporada siguiente fue la de su retirada definitiva. La última vez que se subió a una moto en el Mundial fue en Hockenheim. En la carrera de 125 cc debió abandonar de forma prematura. En 80 cc, rompió el motor cuando rodaba en segunda posición y no pudo subir al podio.

Director técnico y comentarista

“Ya no disfruto y no creo que pueda volver a hacerlo. Incluso algunas veces me da miedo”, aseguró entonces. Ese fue el momento en que Nieto inició su carrera como mánager, al frente de un equipo liderado por Carlos Cardús y Alberto Puig, con quien compitió en el Mundial de 250 cc en 1987 y 1988. Sin embargo, no fue hasta más de una década después cuando conquistó su único entorchado mundial como director técnico. Fue gracias a Emilio Alzamora, campeón de 125 cc pese a no sumar una sola victoria en las 16 citas del campeonato.

Ya por entonces, Nieto compaginaba su actividad con la de comentarista en Televisión Española, donde formó una recordada pareja con Valentín Requena. También en los últimos años del pasado siglo despuntaron en la máxima competición sus hijos Pablo y Gelete. El primero sumó una victoria y ocho podios en 125 cc. Asimismo, su sobrino Fonsi se proclamó subcampeón mundial de 250 cc en 2002, donde conquistó cuatro triunfos y sólo se vio superado en la clasificación final por Marco Melandri.

Hugo Barze – Corresponsal en España