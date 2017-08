La falta de gestión municipal, hizo que 400 personas acamparan ante el Municipio

Las organizaciones Barrios de Pie y la CTEP acamparon frente al Municipio para expresar su descontento ante el incumplimiento de la Municipalidad en el Marco del Programa Federal Sociocomunitario de vivienda social dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior de la Nación. “No entendemos como teniendo destinado , y en el banco, el dinero para su construcción , no ejecutan una simple obra de apertura de calles” dijo ante “el Retrato…” el Coordinador de Barrios de Pie, Rodrigo Hernández (FOTO).

El joven militante indicó que “ Estamos reclamando la falta de gestión del municipio sobre unos terrenos que tenía que acondicionar para que se pueda aplicar un plan general de vivienda, en el cual han sido asignadas nuestras cooperativas. Son 220 metros por 60, ubicados en Santa Rosa del Mar”

Cuando le preguntamos acerca de los motivos por los cuales la Municipalidad no realizo los trabajos, califico al hecho “inexplicable. Charlábamos con compañeros y funcionarios pero es una situación inédita que no encuentra lógica dentro del sentido común. Hace tres meses está la plata para construir 56 viviendas. Lo único que tenia que hacer el municipio era mandar maquinas para abrir las calles y poder hacer las nivelaciones, amojonar, etc, y nunca se dio esa orden”

¿A quienes estarán destinadas las viviendas?

– A personas en situación de vulnerabilidad y situación de calle. A la comuna llego un depósito de 650 mil pesos por vivienda. Es una cifra millonaria de una gestión que hicimos nosotros con el Ministerio. Articulamos pero hicimos la gestión nacional. Lo único que tenían que hacer el municipio era poner la tierra en condiciones.

Hernández reconoció que en las últimas horas “luego que nos movilizáramos frente al Municipio, mandaron las maquinas. A través del dialogo no gestionan, pero sí a través de la movilización. Vamos a ver si empiezan a funcionar. Queremos ver que funcionen porque es un trabajo pesado. Hay que mover escombros y es trabajo de la comuna”

Informó que para la construcción de las viviendas ocuparán a “unas 300 personas, y se harán mediante cooperativa de trabajo. Y una parte bajó a través de quienes lo gestionamos que somos CETEP y Barrios de a Pie.

Sobre e levantamiento de la medida de fuerza, señaló que “nos iremos cuando estén lasmáquinas funcionando y ocuparnos en trabajar. Tenemos 300 familias esperando para trabajar. Lamentablemente si los terrenos no están en condiciones tendremos que seguir acá”

Alguien está “durmiendo la siesta”

Cabe señalar que en Marzo de 2017 el intendente de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo firmó un convenio marco dentro del “Programa Federal Sociocomunitario” para la construcción de 56 viviendas para ser ejecutadas por cooperativas en el barrio Santa Rosa del Mar. Siendo este programa dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Ya a cinco meses del anuncio de la ejecución del Programa y habiéndose depositado el presupuesto para realizar las viviendas desde hace tres meses, el Municipio continúa sin acondicionar los terrenos (Nivelamiento, limpieza, colocación de los Servicios de Agua y Luz) donde se deben comenzar a construir las viviendas.

Este fue el motivo por el cual, la zona del Municipio hizo que unas 400 personas realizaran el acampe y levantaran , al menos 10 ollas populares, donde se alimentaron especialmente los niños y la smadres presentes en la movilización”