Salud trabaja en distintos programas prevención VIH/SIDA, anticoncepción y salud sexual

La Municipalidad de General Pueyrredon continúa trabajando intensamente en distintos programas de prevención VIH/SIDA, anticoncepción y salud sexual, en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Uno de ellos es el de Salud Integral del Adolescente, un espacio para contener a los adolescentes que asisten, de forma individual o recomendados por especialistas, para prevenir enfermedades, disponer de una buena alimentación, como también plantear sus inquietudes y problemáticas, atendido por personal capacitado.

Además, se realizan talleres en escuelas secundarias municipales y provinciales, en segundo y cuarto año. La atención se realiza en Ituzaingó y 20 de Septiembre, donde se hacen controles de salud, asesoramiento en salud reproductiva, odontología, nutrición y orientación en psicología.

En este sentido, desde la Secretaría de Salud del partido de General Pueyrredon, a través de la directora Patricia Fortina, se explicó que “contamos con preservativos y todos los medios anticonceptivos en el marco del programa municipal Salud Reproductiva y Procreación Responsable” aunque advirtió que “los jóvenes y los adultos no usan preservativos en la forma que debieran y eso es un problema”.

“Este programa municipal está funcionando muy bien”, indicó la funcionaria municipal. “Decir que ahora hay un aumento de sífilis porque no hay preservativos es desconocer completamente la realidad. El aumento de las enfermedades de transmisión sexual se viene dando hace algunos años de manera progresiva y está directamente relacionado con el contexto social, la educación y esta moda de no usar preservativo y utilizar pastillas u otros medios anticonceptivos”, expresó.

Bien vale destacar que a través del programa Salud Integral del Adolescente son atendidos jóvenes de 12 y 19 años y actualmente hay más de mil historias clínicas de chicos que van solos o con sus familias, derivados de los centros o por motus propio.

“A través del consultorio, también se hacen talleres en las escuelas, donde se tratan todas las particularidades y vulnerabilidades de ese grupo, con todas las especialidades que ellos necesitan, tales como médico clínico o generalista, enfermería, ginecología, psicología, terapista ocupacional, profesor de Educación Física, oculista y todas las derivaciones a otras especialidades en el CEMA”, detalló Fortina.

EMBARAZO ADOLESCENTE

Por otra parte, la funcionaria municipal también señaló que “el embarazo adolescente no ha aumentado demasiado este año en relación con otros, pero sí es un tema complejo que responde al contexto social que estamos viviendo hace mucho, no es algo de ahora”, declaró.

“Las chicas no se embarazan de golpe cada vez más jóvenes, tampoco es que las enfermedades van aumentando. Eso es desconocer completamente la situación epidemiológica y lo que significa la vigilancia epidemiológica de una enfermedad”, manifestó la Directora de Salud.

“Salvo cuando es una epidemia que el aumento es agudo y abrupto en relación a años anteriores – continuó –. Lo que se llama vigilancia epidemiológica va aumentando de manera progresiva y es lo que está pasando con las enfermedades de transmisión sexual, no solo en los adolescentes, sino en todas las personas sexualmente activas”.

Por otra parte, Fortina subrayó que “desde el Servicio de Salud Mental tenemos un equipo de psicólogos que trabaja desde principio de año con los preceptores, directores y equipos técnicos de los colegios secundarios para que sean ellos quienes repliquen la información, cosa que nunca se hizo y esta gestión lo está haciendo”.

En este sentido, detalló que “se tratan temas puntuales sobre sexualidad, adicciones, suicidio adolescente, bullying y todo tipo de violencia. Todos los temas que piden los adolescentes son abordados por el equipo que lidera el Lic. Daniel De los Santos”.

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, por medio de la Secretaría de Salud, a cargo de Gustavo Blanco, ha relizado diversas acciones de concientización acerca del VIH/SIDA. Por ejemplo, se entregarán preservativos y órdenes para realizar el test de forma voluntaria y gratuita en diferentes laboratorios que se han sumado a esta propuesta, a través del Centro de Bioquímicos.

Asimismo, vale recordar que se pueden hacer el test en el CEMA (Pehuajó 250) y en el IREMI (San Martín 3752), sin costo alguno y sin la necesidad de orden médica.

DERIVADOS AL CEMA POR RAYOS

Por su parte, el subsecretario de Salud, Pablo De la Colina, informó que con motivo de un desperfecto en el servicio de rayos (en el IREMI) los pacientes con turnos son derivados al CEMA “para que no pierdan su turno”. Al mismo tiempo aclaró que “las maquinas pueden tener problemas pero me parece que hacer de esto un tema central, más cuando se trata de salud, no está bien”.