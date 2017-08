Después de los casos por violencia de género ocurridos en los últimos días en la ciudad, donde una joven recibió un golpe por decirle que no a un hombre en un boliche y otra, se atrevió a denunciar y divulgar un video con su rostro desfigurado por las agresiones de su ex pareja; desde la Multisectorial de la mujer apuntaron quehoy en día “hay una reacción machista con mayor ferocidad, impunidad y violencia extrema”.

“Otra vez una piña nos atraviesa y nos sacude, otra vez maldecir el lugar que tenemos las mujeres en esta sociedad para que nos golpeen a sus anchas con total impunidad como si solo se tratara de patear botellas”,sostuvo Laura Hochberg (FOTO), referente de la Multisectorial de la Mujer a “el Retrato…”

Asimismo, apuntó contra el Estado y remarcó que a este “no parece importarle que nos quiten la vida y que nos estén violentando física y psicológicamente” y agregó que “desguazan los pocos programas de políticas públicas que intentan dar respuestas a este flagelo, respuestas que solo desde el movimiento de mujeres dentro del Observatorio intentamos ofrecer y por eso, no destinan presupuesto efectivo y necesario ni tampoco ejecutan medidas serias para erradicar la violencia de género”.

En ese contexto, indicó que “no hay explicación que justifique que en esta emergencia miren para otro lado como un peatón más” y aclaró que “se debe respetar la restricción y sino que vayan presos, tiene que haber botones antipánico para todas las mujeres que así lo requieran, sin lista de espera, y que no falte ni una sola beca de vulnerabilidad para las víctimas”.

Por otro lado, Hochberg se refirió a que hoy en día “hay una reacción machista con mayor ferocidad, impunidad y violencia extrema, porque no se bancan quedar expuestos ante las respuestas de las mujeresque cada vez más pierden el miedo a salir, denunciar y a marchar públicamente”.

“Esta respuesta pública de las mujeres no construyen agresores, ellos existen y no nos deben silenciar”, destacó la integrante de la Multisectorial de la mujer a la vez que cuestionó que “la Justicia no las protege, no les da respuesta efectiva ni las contiene, sino que al contrario, en la absoluta mayoría de los casos las revictimiza”.

Por último, hizo hincapié en que se debe dar cabal cumplimiento al artículo 9 de la Ley 26.485 de “Capacitación, formación y entrenamiento con perspectiva de género a todos los jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad .No puede haber más pactos ni negaciones que infrinjan los derechos humanos de las mujeres”.

A su vez, exigió que “todos los concursos a cargo del Poder judicial tienen que ser con perspectiva de género”como también pidió por “inmediata” reapertura de la fiscalía contra los delitos de integridad sexual “para que la víctima no peregrine de un lugar a otro muchas veces sin respuesta” y concluyó que, además, “como conseguimos la Ley 26879 de Registro Único de Violadores es imprescindible un Registro Único de Casos de Violencia de género”’.