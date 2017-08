SOL DE LA TORRE: #NiUnaMenos por Abortos Clandestinos y por la desidia del Estado

Este lunes empezamos la semana con las irresponsables declaraciones del ex ministro de educación y actual candidato a Senador Nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich: “Ni una menos es también que si hay una beba adentro -del cuerpo de la mujer embarazada-, ni una menos porque también la estás matando”. No me sorprende que un personaje de la actual gestión se crea capaz de hacer semejantes declaraciones y crea que no hay consecuencias, pero como no es así vamos a seguir respondiendo a su falta de respeto y voy manifestar mi profundo rechazo a su declaración por varios motivos.

En argentina se realizan 500.000 abortos anuales. Estas interrupciones de embarazos se realizan en clínicas del más alto nivel con costos sólo alcanzables por las mujeres ricas, o bien en clínicas ilegales y espacios insalubres donde acceden las mujeres de menores recursos. Dos de cada diez de esas mujeres que se realizan abortos mueren por falta de atención profesional. Si esos abortos se realizaran en las clínicas y hospitales con acompañamiento médico las cifras descenderían considerablemente.

Además existe un Ley que regula los abortos no punibles, donde los y las médicas de todos los sistemas de salud deben garantizar las interrupciones de embarazos de niñas menores, mujeres víctimas de abuso y aquellas mujeres en las que sus vidas corren peligro. ¡Esa Ley no se cumple! ¿Por qué? Porque tanto jueces, como curas y buena parte de los profesionales de la salud (en nombre de la medicina hegemónica) se creen con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En nuestra provincia fue una de las mayores debilidades del gobierno de Vidal, porque esos sectores retrógrados obligaron a la ex ministra de salud a dar pasos atrás respecto de la adhesión al protocolo de abortos no punibles.

Estos datos, sumado a la incapacidad de quienes nos gobiernan de generar políticas públicas acordes a las demandas del movimiento de mujeres son una de las razones por las cuales decimos que “A la política le faltamos Nosotras”, las mujeres feministas que peleamos por el Ni Una Menos, por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, por la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integran en todos los niveles educativos, por la prevención y erradicación de la violencia

Un funcionario público no puede ni debe poner sus creencias religiosas por encima de nuestros derechos, por eso le exigimos que se retracte y nos pida disculpas públicas, porque nuestras consignas son profundas y reales, están ancladas en los miles de vidas que injustamente se lleva el patriarcado y la falta de políticas integrales de este gobierno del cual el señor Esteban Bullrich es fiel representante. Ni una menos es también ni una mujer menos muerta por abortos clandestinos, muerta por femicidio, muerta por la desidia del Estado que mira para otro lado y un gobierno que perpetua el machismo en sus prácticas y discursos.