Maduro contundente: “Yo no obedezco órdenes imperiales, a gobiernos extranjeros, soy un presidente libre”

“Yo no obedezco órdenes imperiales, yo no obedezco gobiernos extranjeros, soy un presidente libre” , señaló Maduro en reacción al congelamiento de bienes que pueda tener en Estados Unidos por parte del Tesoro de ese país, que lo llamó “dictador” .

En una declaración televisada, el mandatario opinó que las decisiones del gobierno de Donald Trump evidencian “la impotencia, la desesperación, su odio” frente a la votación de los asambleístas que reformarán la Carta Magna.

“Im so proud (estoy orgulloso), Mr. Donald Trump, dale pa lante, pues” , añadió.

El presidente insistió en que lo sancionaron porque convocó “a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente” .

“Es una reacción iracunda porque el pueblo de Venezuela y su presidente desobedeció su orden de suspender la Asamblea Nacional Constituyente (…) Tomen las sanciones que les dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre” , sostuvo.

Este lunes, el Tesoro estadounidense congeló todos los activos que pueda tener Maduro en Estados Unidos, un día después de la votación de la Constituyente, un suprapoder que según la oposición instaurará un régimen comunista en el país petrolero.

“Las elecciones ilegítimas de ayer [domingo] confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano” , indicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Estados Unidos sancionó la semana pasada a 13 funcionarios cercanos a Maduro, acusados de quebrar la democracia, corrupción o violación de derechos humanos.

El gobierno de Trump amenazó a Venezuela con sanciones económicas si se realizaba la votación, lo que hace temer una afectación a la industria petrolera, fuente del 96% de los ingresos venezolanos.

Maduro reiteró, sin embargo, su oferta de conversar con el presidente estadounidense. “A Donald Trump yo le he dicho públicamente que estoy dispuesto a hablar con él, a mí no me tiembla el pulso” , dijo.

El presidente enfrenta una ola de protestas que desde hace cuatro meses exige su salida del poder. Las manifestaciones, que también rechazan la Constituyente, dejan al menos 125 muertos.

En las votaciones del domingo último, desconocidas por más de una decena de países, participaron más de ocho millones de venezolanos.