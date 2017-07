“Era cierto que no usaba celular y clausuró el proyecto tecnológico para Mar del Plata”

El precandidato a concejal de Acción Marplatense se refirió a la clausura por parte del gobierno de Arroyo y Baragiola de los proyectos de la economía del conocimiento y se comprometió a volver a impulsarlos desde el Concejo Deliberante.

En el marco de una reunión informativa convocada por la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma), el precandidato a concejal de Acción Marplatense Marcelo Artime presentó sus propuestas para el sector y cuestionó el retroceso sufrido desde la asunción de Arroyo en el gobierno municipal. “El intendente clausuró el proyecto tecnológico para la ciudad”, subrayó.

Junto a las autoridades de Aticma, el arquitecto Artime enfatizó en la importancia de la industria del conocimiento “para generar trabajo en nuestros jóvenes” y en su eficacia “para promover el ascenso social”. “Por eso creamos en nuestro gobierno la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y como nunca antes promovimos la relación con la tecnología y la enseñanza de programación en todos los niveles educativos, desde los Jardines de Infantes hasta la universidad”, agregó.

Artime, quien encabeza la lista de precandidatos de AM, resaltó que “Arroyo abandonó el proyecto del Parque Informático y la enseñanza de los oficios digitales, que son en el siglo XXI lo que las artes y oficios técnicos fueron en el siglo XX para los miles y miles de jóvenes que siguieron carreras técnicas para progresar”.

Abandono del Parque Informático

Por otra parte, Artime destacó las acciones y proyectos realizados durante la gestión de Gustavo Pulti que llevaron a que la ciudad tuviera un horizonte informático y tecnológico acorde a los nuevos tiempos. “Quienes nos acompañaron saben muy bien que la primera vez que un gobierno en Mar del Plata impulsó una política en este sentido fue el nuestro, así como también es la primera vez que quienes lo siguieron, en lugar de continuar haciendo, empezaron rompiendo”, contrastó.

El resultado de la desidia salta a la vista: la Escuela de Artes y Oficios Digitales, sobre la calle Jorge Newbery, está terminada y abandonada. “Allí deberían estar las aulas llenas de chicos aprendiendo a programar, preparándose para el futuro, asegurándose empleo de calidad y también deberían estar las industrias informáticas, radicándose en el espacio contiguo que nuestro gobierno había dispuesto para los emprendimientos privados con el acuerdo de más de 25 empresas”, señaló el precandidato.

“Era cierto que Arroyo no usaba el celular –continuó-, que no le importaba la tecnología y que no la entendía. También es cierto que Mar del Plata con eso perdió mucho y dio un salto para atrás porque el intendente dejó trunco el proyecto tecnológico”.

Sin embargo, Artime no se quedó solo en la crítica, sino que también presentó sus propuestas ante la mesa directiva de Aticma. En este sentido, se comprometió a “rescatar el proyecto de la economía del conocimiento para Mar del Plata, a impulsar que la ciudad retome la iniciativa del Parque Informático con posibilidades de expansión y a reiniciar las capacitaciones en programación para que nuestros jóvenes vuelvan a ver en la tecnología un horizonte de progreso”.

“Tenemos que poner a Mar del Plata de pie. La economía del conocimiento es desarrollo social y económico. Ni Baragiola, ni Arroyo, ni el yerno que va en la lista están comprometidos con este proyecto como estamos nosotros que lo creamos junto al sector y que nos duele verlo hundido en la desidia”, señaló Artime.