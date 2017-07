La violencia de género no tiene freno…Le dijo que “no” en un bar y le dio una piña

Después del episodio de violencia ocurrido hace unos días atrás en una cervecería de la ciudad donde una joven fue ahorcada por un hombre, otro hecho similar volvió a ocurrir este fin de semana en Mar del Plata. Mónica Katherina Arriagada recibió una piña en la cara por decirle que “no” a un hombre que insistía en salir con ella.

El caso se produjo en la madrugada del sábado en Bookan, un boliche ubicado en el centro de la ciudad y fue relatado en las redes sociales por la propia víctima, identificada como Mónica Katherina Arriagada, la cual es hija de “Tito” Arriagada, el herrero y músico al que un hombre mató de un golpe porque había atropellado a un perro, en agosto de 2014.

En tal sentido, Mónica expresó:“Anoche fui golpeada por un hombre que creía que por ser hombre podía decidir sobre mí. Robada por mujeres. Jamás pensé que volvería a cruzarme con una piña. Estoy bien gracias a dios”y aclaró que estuvo en“en shock y muy triste”.

”El viernes por la noche salí a festejar el cumple de una amiga a un bar. Parada yo en la barra se me acerca un tipo a molestarme y a acosarme. Yo le pido varias veces que me deje tranquila. En un momento se me acerca, lo empujo y giro para pedirle a la de la barra que llame a seguridad, porque me estaba molestando”, explicó la mujer.

Y agregó: “En ese momento el tipo me da una piña de atrás pegándome entre la sien y el ojo izquierdo. Pierdo el conocimiento por instante. Cuando reacciono me tenían unas chicas que me abrazaban. Me reincorporo, lo voy a buscar junto a uno de vigilancia y en la calle ya lo habían atrapado”.

Asimismo, comentó: “Cuando entro a buscar mis cosas, me las habían robado, todo: cartera, campera con documentos, celular, tarjetas y dinero. Quedando sin nada” y agregó que “el tipo está detenido” a la vez que también indicó que ya realizó la denuncia civil.

Por otra parte, Gisela Leguizamón, una amiga de la propia víctima, relató en las redes sociales: “Ella es Mónica Katherina, mi amiga que estaba pasando una noche divertida y por decirle no a un tipo le encajó una piña…. Duele, duele porque es mi amiga, duele porque no podemos salir tranquilas, duele porque nos tenemos que andar preguntando si llegamos a casa o no. Duele porque esto no puede pasarle más a nadie. Levantemos la voz”.