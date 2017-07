Natalia Comuzzi es la nueva Miss Mundo Buenos Aires 2017

La joven ganó el reconocido certamen que evalúa a mujeres de más de 30 distritos de la Provincia en base a cuatro pilares: Responsabilidad Social, Cultura General, Talento y Deporte. La final nacional tendrá lugar el próximo 19 de agosto en Mendoza.

En el Teatro Hindú Club de la localidad de Don Torcuato, Partido de Tigre, 32 representantes de diferentes distritos de la Provincia participaron de la final de Miss Mundo Buenos Aires 2017. Las jóvenes fueron evaluadas en base a cuatro pilares: Responsabilidad Social, Cultura General, Talento y Deporte.

Durante ese contexto Natalia Comuzzi, Miss Mundo General Pueyrredon, fue elegida como Miss Mundo Buenos Aires 2017 y representará a toda la Provincia en la gran final del reconocido certamen nacional.

En una noche llena de emociones, cuando Natalia Comuzzi recibió la mayor distinción expresó estar “muy agradecida de tener esta oportunidad porque es muy importante para mí representar a la mujer bonaerense y tal vez el día de mañana a la mujer Argentina, y es mi mayor anhel o poder hacerlo de la mejor manera”.

“Quiero agradecerle a Dios, a mis amigos y a mi familia, a todos los miembros de la organización de este certamen y especialmente a mis 31 compañeras de diferentes distritos de la Provincia, con quienes compartimos hermosos momentos en los últimos días. Son excelentes personas y vivimos una experiencia maravillosa. Para mí, ellas también son las ganadoras”, continuó Natalia.

La nueva Miss Mundo Buenos Aires 2017 concluyó que “hoy siento que no gané solamente yo, sino también todo el equipo de lujo que me respalda y ese es uno de los aspectos que más me emociona. Diseñadores, asesores, maquilladores, peluqueros, comunicadores y diferentes organizaciones. Sin ellos no podría haber llegado hasta acá. Gracias a todos”.

Natalia Comuzzi fue evaluada en los cuatro pilares fundamentales del certamen Miss Mundo. Entre ellos la joven quiso destacar el de Responsabilidad Social, donde presentó un proyecto vinculado a “Experientia ONG”, organización de la que forma parte desde hace ya tres años. En él, estableció los parámetros que considera esenciales para empoderar a la mujer brindándole conocimientos en base a sus derechos, su libertad y su identidad, con el objetivo de que pueda conocer en profundidad el rol que cumple en la sociedad.

La gran final de Miss Mundo Argentina 2017 tendrá lugar el sábado 19 de agosto en la Provincia de Mendoza. Será un evento único que contará con shows en vivo, sorpresas y premios. Allí, representantes de todas las provincias desfilarán vestidos de gala y atuendos representativos de cada región nuestro país.