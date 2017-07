Mar del Plata Club, Sporting y Unión del Sur ganadores en la Copa de Oro

Esté sábado se disputó la Primera Fecha de la Copa de Oro Imágenes MDQ, en donde Mar del Plata Club, Sporting y Unión del Sur fueron los grandes ganadores del fin de semana.

En Santa Celina, Mar del Plata Club comenzó mal, el primer tiempo terminó 22 a 14 abajo, pero en el complemento se encargó de llevarse el triunfo y conservar el invicto en este Torneo.

El marcador final fue de 43 a 22 para los de verde y marrón, gracias a los tries de Joaquín Rodón, en tres oportunidades, Lautaro González, Bruno Palmisciano y Francisco De Angelis, más un penal de Tomás Larraburu. Por el lado de Los Cardos, un penal, un try y dos conversiones de Guillermo Edo, más un try de Patricio Fleba, uno de Santiago Guazzelli y otro de Brian Zar para configurar el marcador final.

Sporting también ganó en el debut de la Copa de Oro. En la Villa Marista recibió a Universitario, en un cotejo parejo que terminó siendo para el “Albinegro” por 25 a 22. El try y el penal de Juan Di Pace, junto a los de Juan Evangelista y Bautista Desrets fueron más que los hechos por Gonzalo Nador, en dos oportunidadades, y Lucas Scornaienchi para Universitario, que se acercó en el marcador pero no le alcanzó.

Otro que ganó de manera apretada fue Unión del Sur, que llegó a Sierras de los Padres para enfrentar a Comercial. Los de “Celeste” no pudieron hacerse fuerte de local frente al buen equipo de La Josefa, que lo terminó venciendo por 19 a 17, para arrancar con el pie derecho esta segunda parte de la Copa Imágenes MDQ.

Por la Copa de Plata, los que comenzaron con el pie derecho fueron Los 50, Biguá y Campo de Pato. Los de Tandil le ganaron muy bien a San Ignacio. Los recibieron en el predio de la Sociedad Rural y no tuvieron contemplaciones al vencerlos por 32 a 10.

Biguá también viajó a Tandil, pero con suerte distinta a la de SIR. venció a Uncas por 20 a 15 y arrancó muy bien esta Copa de Plata, al igual que Campo de Pato, que también triunfó de visitante. En Parque Camet, le ganó por 12 a 6 a Pueyrredón.

Por la Copa de Bronce, Gnomos fue de visita a Camarones y se llevó la victoria a Mar de Ajó. El marcador 33 a 22 final fue el reflejo del dominio del equipo visitante. Otro que triunfó fue Necochea que vapuleó por 54 a 3 a Náutico y se quedó con el clásico de la ciudad, mientras que Villa Gesell ganó de manera ajustada frente a Miramar por 25 a 22.

Sábado 29 de Julio

Copa Imágenes MDQ Oro

Comercial 19 – 26 Unión del Sur (Intermedia)

Comercial 17 – 19 Unión del Sur 19 (Primera)

Mar del Plata Club 40 – 7 Los Cardos (Intermedia)

Mar del Plata Club 43 – 22 Los Cardos (Primera)

Sporting 60 – 19 Universitario (Intermedia)

Sporting 25 – 22 Universitario (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata

Los 50 32 – 10 San Ignacio

Uncas 15 – 20 Biguá

Pueyrredon 21 – 19 Campo de Pato (Intermedia)

Pueyrredón 6 – 12 Campo de Pato (Primera)

Copa Imágenes MDQ Bronce

Camarones 22 – 33 Gnomos

Villa Gesell 25 – 22 Miramar

Necochea 54 – 3 Náutico

Regional Pampeano B

El Nacional 38 (B)-Santa Rosa 15

Regional Pampeano Femenino

Villa Gesell RC 45 Pico RC 0

Comercial 27 Los Indios Bolivar 0

Puerto Belgrano 5 Palihue BB 24

Indios Bolivar 5 Puerto Belgrano 22

Villa Gesell RC 7 Comercial RC 15

Palihue BB 34 Pico RC 0

Villa Gesell RC 19 Puerto Belgrano 0

Comercial RC 45 Pico RC 0

Palihue BB 45 Indios Bolivar 0