El día de mañana: “Nuestro proyecto es Santiago Bonifatti intendente en el 2019″

El candidato a concejal por Nueva Acción, al referirse a la ciudad que imagina después de octubre, Juan fue más allá: “nuestro proyecto es Santiago Bonifatti intendente en el 2019 y eso nos da una amplitud en la mirada. Hay que proyectar una ciudad para mañana y para dentro de diez años. Creo que es preciso pensar en qué ciudad queremos dejarle a nuestros nietos, qué podemos hacer por ella cada uno de nuestros días”.

Preguntado por la ramificación que disputará en las PASO contra la lista de Pulti, que lleva a Artime como primer precandidato a concejal, Rey dijo que encontró en Nueva Acción “a un grupo magnifico. En un momento había pensado ya no participar, seguir con mi trabajo y mi aporte desde la ONG y Lucía Bonifatti, que siempre venía al negocio a charlar y con quien hemos hecho muchas cosas juntos, me trajo la propuesta que encara junto a Santiago y me encantó”.

“Toda la gente que está en la lista es nueva, es la primera vez que se presenta a elecciones y todos son de una probada capacidad en sus trabajos, sus actividades y desempeños. Creo que hay mucha pluralidad, desde lo sindical, lo docente, lo filosófico, hasta gente de la iglesia, gente que trabaja muchísimo en los barrios. Todos aprendemos de todos, sobretodo yo”, afirmó.

Manifestó que “lo importante es escuchar a la gente y hacer lo que pide, son los que saben qué necesitan. Muchos de los problemas que hay hoy es por falta de diálogo, creo que por primera vez en la historia, Mar del Plata retrocede. Hemos tenido gobiernos algo neutros que no han tenido grandes avances o políticas transformadoras pero tampoco se había retrocedido. Hoy fuimos para atrás”.

Rey mantuvo una reunión con los trabajadores municipales, según él “reconocían en Santiago a una persona que siempre dio la cara, aun cuando la respuesta no era favorable. Eso es lo que la gente quiere. Yo no dejaría de atender a nadie, jamás. Lo hice siempre, durante los doce años que pasaron y antes también, cómo no voy a hacerlo ahora”.

Finalmente, dijo que lo fundamental para llevar adelante una función exitosa en el deliberativo, “es diálogo, criterio, prioridad y sentido común, es importante poner prioridades y las brindan los ciudadanos, después pasa por aplicar el sentido común en la utilización de los recursos”.