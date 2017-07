Las chicas de Comercial y Gesell protagonistas en el Regional Pampeano Femenino de Rugby

Este fin de semana se disputó en Mar del Plata la Fecha 1 del Regional Pampeano Femenino en Unión del Sur. Las chicas de Comercial y Villa Gesell, representantes de la URMDP, fueron las principales protagonistas de un Torneo cada vez más competitivo.

El sábado a las 11:30 y en Unión del Sur se dió el kick off del III Regional Pampeano Femenino, un torneo que presentaba cómo novedad la inclusión de equipos de la UROBA a los de la Mar del Plata y Sur.

La URMDP está representada por Villa Gesell, último campeón, y Comercial (lo ganó en 2013, 2014 y 2015), quiénes comezaron con el pie derecho su participación en busca de las dos plazas que este torneo otorga para el Nacional de Clubes Femenino.

Comercial tuvo un fin de semana sumamente positivo que culminó con ellas en lo más alto de la clasificación. El día sábado enfrentó a los dos equipos de la UROBA y los venció con comodidad. Tanto Los Indios (Bolivar) cómo Pico (La Pampa) perdieron por 27 a 0 y 45 a 0, respectivamente, en lo que fueron las dos actuaciones más resonantes del torneo para las de Sierra de los Padres.

También en el primer día de competencia se dio lugar al duelo contra Villa Gesell, una especie de clásico local, que también les dejó un saldo positivo a las chicas de celeste ya que vencieron a las “Cobras” por 15 a 7. Brenda Bianchi, Jesica Demicheli y Juliana Montagner fueron las que más se destacaron en el inicio de la competencia para Comerical.

El paso arrasador iba a continuar el día domingo, y el barro que quedó después de las intensas lluvias de la noche anterior no fue excusa. Vencieron 12 a 0 a Puerto Belgrano, en un partido muy físico, y 22 a 0 a Palihue, uno de los equipos que más sorprendió a todos por su evolución y el buen andar de sus jugadoras. La jornada dominical tuvo una gran actuación de Rocío Álvarez Griffin y Ayelen Sánchez, autoras de varios tires de su equipo.

Por el lado de Villa Gesell, la única mancha fue la derrota frente a Comercial. Después, tuvo una actuación muy buena, demostrando porqué son las últimas campeonas de este certamen. El sábado no tuvieron problemas para vencer a Pico (45 a 0) y Puerto Belgrano (19 a 0). La ausencia de Valeria Montero, que venía de estar en una Concentración Nacional con Las Pumas, no hizo mella en un conjunto que contó con buenas actuaciones cómo las de Brenda Barreiro y Brenda Sendin.

El día domingo siguieron con la racha de victorias al vencer 29 a 5 a Palihue y 33 a 0 a Indios de Bolívar, esta vez con Montero en cancha que redondeó una gran actuación y guió a su equipo hacia la victoria.

La próxima cita de este torneo será en Bahía Blanca, los días 26 y 27 de Agosto, en donde tanto Comercial cómo Villa Gesell deberán defender lo hecho en este gran primer fin de semana de competencia.

Resultados

Villa Gesell RC 45 Pico RC 0

Comercial 27 Los Indios Bolivar 0

Puerto Belgrano 5 Palihue BB 24

Indios Bolivar 5 Puerto Belgrano 22

Villa Gesell RC 7 Comercial RC 15

Palihue BB 34 Pico RC 0

Villa Gesell RC 19 Puerto Belgrano 0

Comercial RC 45 Pico RC 0

Palihue BB 45 Indios Bolivar 0

Indios Bolivar 22 Pico RC 12

Villa Gesell 29 Palihue BB 5

Comercial 12 Puerto Belgrano 0

Villa Gesell 33 Indios Bolivar 0

Puerto Belgrano 45 Pico RC 0

Comercial 24 Palihue 0

Tabla de Posiciones

Comercial —— 20

Villa Gesell —- 16

Palihue ——— 12

Puerto Belgrano 8

Indios Bolivar — 4

Pico RC ———- 0