Peña: “Estamos trabajando por un gobierno de crecimient no de ajuste”

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña está en la ciudad. El sábado cenó con referentes de la 5ta Sección Electoral y en la mañana de este sábado visitó una Feria Comunitaria. En conferencia de prensa, habló sobre la realidad del país hoy, de la oposición y el rumbo de la economía: “por más que muchos no lo sientan, la economía está creciendo”.

Acompañado por los precandidatos a concejales por Cambiemos, Vilma Baragiola y Franco Bagnato, Peña dijo que “es cínico pensar que los problemas de Mar del Plata los creamos nosotros en un año y medio”. Agregó que “las cosas que hacemos no son maquillaje de utilería, lo hacemos de verdad, como la vuelta del tren, no es un anuncio de campaña, vino para quedarse”.

Preguntado por el rumbo de la economía post elecciones, específicamente si habrá una reforma laboral, el Jefe de Gabinete dijo que “no hay que tener miedo” porque “la Argentina va a crecer más, va a haber más trabajo el año próximo, más crédito, más obra pública, menos inflación, más vuelos a todos lados, más salario real, no tenemos ninguna duda de eso”.

Asimismo, dijo que esa situación “no quita que no dejemos de discutir cómo generar más puestos de trabajo. Hace cinco años que el país tiene la misma cantidad de empleo formal, tiene mucha marginalidad, empleo informal y jóvenes que encuentran difícil acceder al mercado laboral. Nuestra obligación como dirigentes es discutir cómo generar más trabajo. No queremos perjudicar al trabajador sino terminar con las mafias”.

Con respecto a posibles cambios de dirección en las políticas públicas, que sobretodo la oposición plantea, Peña aseguró que “hay problema de diagnóstico con la oposición: La ex presidenta plantea que nos entregó un país muy distinto al que sienten los argentinos. Cada problema que ella ilumina con su nueva manera de hacer campaña, es un problema originado con sus políticas”.

En este sentido, dijo que “por más que muchos argentinos no lo sientan en su bolsillo, la economía está creciendo. Está bajando la inflación, a menos de la mitad que el año pasado, está llevándose un plan de obra pública de lo más ambicioso y transparente de la historia. Se está dando un combate al narcotráfico, cosa que no suele ser un tema de debate para el resto de los candidatos, no sabemos por qué”.

Agregó que “después de quince años los créditos hipotecarios volvieron a la Argentina, para las clases más necesitadas también, como los que pueden recibir los beneficiarios de la AUH y jubilados y pensionados. El empleo está creciendo de forma sostenida independientemente de las situaciones de conflictividad puntuales. Después de mucho tiempo, el INDEC dice la verdad, estas cosas no nos dan ese diagnóstico pesimista que presenta la oposición”.

Por otro lado, reconoció que están “abiertos a hacer los cambios que sean necesarios. Dialogamos con la oposición, porque gobernamos en minoría, y con la gente, para modificar siempre que lo creamos conveniente”.

Finalmente, se refirió a los anuncios realizados por el presidente Mauricio Macri esta mañana en la Sociedad Rural, por un lado los Fondos de Desarrollo Económico Regionales, dijo “que potencian a las pequeñas y medianas empresas”. Y por otro, aseguró que “cuando la obra pública se hace bien, cumpliendo los plazos, de manera transparente, queda expuesto el cinismo de quienes lo hicieron antes”.

“El costo de la obra pública hoy es 30 o 40 por ciento más barata que antes. Hoy un vecino que volvió de sus vacaciones en el norte, me contaba que estaba sorprendido porque desde Tilcara hasta Rosario vio maquinaria pesada trabajando, eso demuestra que obra pública no es sinónimo de corrupción sino obra para la gente”.

El Jefe de Gabinete se quedará en la ciudad el fin de semana, para “descansar y disfrutar de la ciudad con mi familia”.