Trabajadores del predio de Disposición Final de Residuos de paro por falta de pago

En el marco de una serie de reclamos que se iniciaron ya hace varios meses atrás en el predio de Disposición Final de Residuos, ahora los trabajadores comenzaron un paro por falta de pago de salarios, lo cual impidió que el servicio nocturno de recolección haya podido entrar al predio tras la recorrida.

Esta medida de fuerza afecta además a los camiones de recolección de residuos, que se vieron, desde las últimas horas del viernes, perjudicados porque no pueden descargar más basura hasta que este grupo de trabajadores -que pertenecen a la firma Tecsan- despejen el playón.

En tal sentido, Miguel Roldán, Secretario General de Actas de la Unión Obrera de la Construcción Seccional Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” manifestó que “el paro es por falta de pago de una parte de la primera quincena de julio y el aguinaldo la empresa es Los Mallines SRL y Tecsan SA”.

Asimismo, aseguró que “esta noche no hay recolección de residuos, porque los 50 compañeros no cobraron lo adeudado” y entendiendo que sólo se pudo volcar la recolección del servicio de la tarde y no el de la noche, los ca miones están sin poder ingresar al predio debido al paro de los trabajadores. Por lo que, los camiones “están tirando la basura en la calle de acceso al predio”, señaló el dirigente.

Por su parte, Juan Vargas, secretario general adjunto del sindicato de Camioneros local, cuestionó además el “terrible” estado de las calles del predio, que perjudica la labor diaria. “No pudimos subir con los camiones para dejar la basura así que debimos descargarla en el playón. Lamentamos perjudicar al frentista pero dependemos de la solución de este problema que afecta a los trabajadores de Tecsan”, detalló.