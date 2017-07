Sanatorio Eva Duarte: “Las obras son maquillaje: ni siquiera trabajan sobre una guardia”

Esta mañana de este jueves se llevó adelante la séptima radio abierta en la sede del Pami, impulsada por ATE, centros de jubilados, la Liga de Amas de Casa y UTERA. Reclaman regularidad para los trabajadores contratados y defienden la asistencia digna de salud y prestaciones para los adultos mayores.

Nuevamente, el hall de la oficina de Balcarce y Salta se vio colmado de trabajadores, jubilados y delegados de gremios que volvieron a manifestarse por diversos motivos, aseguran que “no recibimos respuestas y este es el camino que tenemos”.

Hernán Molina, de ATE, dijo que “la reapertura del Eva Duarte y las obras son de maquillaje, ni siquiera se trabaja sobre una guardia. Los trabajadores siguen sin contrataciones ef ectivas.

Es una mentira que van a abrir en unos meses, no vemos que estén dadas las condiciones como para abrir en septiembre”.

Agregó que al ex EMSHA “lo va a manejar una Fundación y PAMI va a ser un monitor. Van a darle la cápita, como hicieron con el HPC y cuando se acabe, ¿van a hacer lo mismo? Porque el HPC ya no atiende a los jubilados. Se desvían los fondos y no atienden a los jubilados”.

Por otro lado, Patricio Becherini, delegado de la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA) dijo que en esta oportunidad “nos convocan los compañeros contratados de PAMI, hay 15 que están en una situación irregular, contratos golondrina, alta acuerdo,

condiciones fl exibilizadas: no tienen vacaciones ni aumentos y todos los meses piensan si no los van a dejar sin empleo. Cobran la mitad que los de planta haciendo el mismo trabajo”.

Agregó que “los abuelos no están en mejores condiciones. Es el gobierno el que está llevando adelante estas políticas porque el PAMi está intervenido, decide qué paga y qué no, en ese contexto desvía fondos y crea nuevas gerenciadoras”.

“La situación sanitaria no se solucionaría tampoco con la apertura del Eva Duarte, hay 130 mil jubilados sólo en Mar del Plata, sabemos que pasan los 200 mil los que se atienden acá que vienen de la región”, aseguró Becherini.