Marcha Nórdica: una opción que crece en Mar del Plata a la hora de la actividad física al aire libre

La Marcha Nórdica es un deporte que se practica en playas, plazas y parques de la ciudad. Trae múltiples beneficios y cualquiera puede realizarlo. En Mar del Plata funciona la primera Escuela Argentina de Marcha Nórdica dirigida por Gustavo Martín Iriar , donde q cada día se van sumando nuevos adeptos.

En el último tiempo, la oferta de actividades deportivas creció enormemente. Tanto los gimnasios a puertas cerradas como los grupos que ejercitan al aire libre: a toda hora y en todo espacio público se ve gente en movimiento, esto impulsa a probar nuevas opciones y alternativas a correr y caminar.

Por ejemplo, la disciplina conocida como Marcha Nórdica, una actividad muy beneficiosa para el cuerpo y la mente que mejora de manera sustancial la calidad de vida, según la Escuela Argentina que funciona en Mar del Plata

La propuesta consiste en caminar pero incorporando un par de bastones especiales que cumplen la función de empuje, activando el 90% de los músculos. Gustavo Martín Iriart es profesor de Educación Física y quien trajo este depo rte a la ciudad y la región hace seis años. Se capacitó en Europa y luego implementó la modalidad aquí, inaugurando la Escuela Argentina de Marcha Nórdica. Además de las clases, es capacitador permitiendo que la actividad se expanda en el territorio nacional.

“Vi que se puso de moda hace algunos años la actividad física al aire libre y me pareció una alternativa para el que no quiere o no puede correr y quiere hacer más que caminar”, relató Gustavo y agregó que “nace de un deporte súper intenso que es el esquí. Los esquiadores siguen entrenando de esta manera. Se trabajan todos los músculos del cuerpo ya que se activa todo el tren superior, de la cintura para arriba, que no incluye la caminata”.

La Escuela ofrece entrenamientos en distintas zonas de esta ciudad y en distintas franjas horarias. “En general entrenamos en las playas de la ciu dad pero el calendario varía con las mareas y los climas. También entrenamos en plazas y parques ya que se puede hacer en todo tipo de terreno: arena, plaza, asfalto, sierras, nieve, todos”, contó la instructora Mery Manieri.

Además de las clases, , también se incluyen salidas: “Los fines de semana solemos salir, el pasado estuvimos en Cariló y Gessell, hicimos médanos y bosques. También las canteras en Batán, todas las playas de la zona como Miramar y Santa Clara”.

“En las salidas se consolidan más los grupos, algunas son de varios días, como la que estamos organizando a Sierra de la Ventana. Además de hacer deporte se hacen lindos grupos humanos”, remarco Silvana Boudy, instructora y miembro de la Escuela.

Silvana resaltó que “La Marcha Nórdica es una de las actividades físicas más rentables debido a los beneficios para la salud que ofrece, el esfuerz o realizado y el costo económico invertido para realizarla. No se necesitan instalaciones, máquinas ni rutinas interminables”

“Se puede practicar en todo momento y sobre cualquier superficie, solo hay que salir de casa con los bastones. A partir de allí los límites los pone cada uno. La condición física ni la edad no son obstáculos para este deporte, y la intensidad del ejercicio puede adaptarse de acuerdo al objetivo que cada uno persiga”.

Además de ser una técnica que ayuda a tonificar el cuerpo, abarca múltiples beneficios para la salud. Es ideal para ser utilizada como método de prevención, rehabilitación o terapia para mejorar y paliar ciertos síntomas o enfer medades, así como para iniciarse en un programa de ejercicio físico y mejorar la condición física e incluso como alternativa en una rutina de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento”, constituyendo “un método excelente para meditar, conectar con uno mismo y con la naturaleza”.

El cuerpo de Instructores e informes

Cabe reiterar que el cuerpo de instructores está integrado , además de Gustavo Martin Iriart, Silvana Daniela Boudy , Mery Manieri y Maria Gulin, quien reparte sus clases entre Mar del Plata y Capital Federal.

Los interesados en recabar mayor información podrán hacerlo al – Facebook: Marcha Escuela Argentina, o a través de los celulares ( vía WatsApp) 2235820743 / 2236161485, o ingresando al sitio www.marchanordica.com.ar o en Facebbok: Marcha Nórdica Escuela Argentina