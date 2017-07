La familia del Club Náutico disfrutó lo grande de una nueva “Regafiesta”

Se realizó una nueva Regafiesta. En esta oportunidad, fue el turno de los chicos de la Escuela de Optimist del Club Nautico junto a sus padres. La jornada, se presentó con un sol radiante y fueron tres las categorías de nuestro semillero que participaron Optimist iniciación, principiantes y timoneles, quienes junto a padres y familiares navegaron en los 2 Magic 21 del club.

Se armaron en total, se armaron 10 equipos de entre 5 y 6 tripulantes cada uno. Todos corrieron 2 regatas en la cancha fondeada en el espejo interior del puerto.

Al finalizar, se hizo un tercer tiempo con hamburguesas en uno de los chulengos , para cerrar esta jornada ideal, disfrutada al máximo por grandes y chicos.

Experiencia sudamericana

La pista Nacional de Remo, en Tigre, cobijará el “1er Encuentro Sudamericano Promocional de Escuelas de Remo”.

Allí estará presente, como no podía ser de otra manera, la escuela del Club Náutico Mar del Plata, con una delegación que será presidida por Federico Ecker y Carolina Vila.

La organización corresponde al Club Teutonia, equipo éste que en abril estuvo en nuestra ciudad disputando varias regatas con sus pares tricolores .

Las categorías serán Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libres y se llevarán adelante entre el sábado 5 y el domingo 6 de agosto, partiendo la delegación marplatense un día antes. Se calcula que unos 250 remeros de todo el continente estarán presentes en estas regatas reservadas para aquellos que están dando sus primeros pasos en este deporte

Los viajeros son: en Damas, Josefina Aquino (single, sub 12); Pilar Cicciotti, Irina Sliarevsky, Pilar Horigian y Guillermin a Berengeno ( Cuádruple par Sub 14), Serena Storelli (single sub 16); Mariana Rabini Sestelo (single, Libres) ; Clara Galfe y Maite Ríos (doble par sub 16) y Maite Carreto y Dolores Bruzzone (doble Libres). En Caballeros, en tanto, los deportistas que nos representarán son : Juan Pablo Garay (singles, sub 12); Sebastián Rabinovich, Joaquín Dominguez, Ignacio Berrios y Emanuel Acosta (singles, sub 14) ; Hernán Foa, Octavio Porta, Gonzalo Hermida y Fausto Eiriz (cuádruple, sub 14) ; Joaquín Patané, Joaquín Martínez Franco, Simón Ercolano e Ian Schwerdt( singles, sub 16); Santiago Martín y Santiago Arrigo( doble par); Patricio Peralta y Martín De Achaval (Shell Sub 16); Ulises Bessouet, Pablo Quiroga, Máximo Garay y Matías Amato (cuádruple Sub 16) ; Leonardo Morales y Martín Vega (singles Libres); Germán Monie (Shell Libre) ; Facundo LLorente y Tomás López de Armentia ( doble par Libres).

Prórroga para nuevos socios

Debido a las numerosas consultas y trámites que aún no han finalizado, la Comisión Directiva del Club Nautico decidió prorrogar hasta el 30 de agosto la conscripción de socios sin cuota de ingreso.

Recordemos que los interesados sólo abonarán, por única vez unos trescientos pesos en concepto de gastos administrativos y que disfrutarán de la pileta, el sauna y el nuevo gimnasio mecánico desde el primer día.

Hay promociones para grupos familiares, teniendo que dirigirse los aspirantes a la secretaría del club en el horario de 8 a 20. El único requisito es ser presentado por dos socios activos de la instititución