Kimberley viaja hacia 25 de Mayo sin el equipo confirmado

La lluvia complicó el cronograma de entrenamientos que el cuerpo técnico de Kimberley había planificado para la semana. Sin ir más lejos, el miércoles tuvieron que hacer trabajos en espacios reducidos en uno de los gimnasios de la sede social y ayer y hoy, con las canchas muy blandas, la propuesta terminó siendo otra para que los jugadores no se carguen de cara a los partidos del sábado y domingo.

Por eso hoy se practicó pelota parada, haciendo de las dos horas de entrenamiento algo un poco más distendido pero que no sirvió para poder confirmar los equipos que enfrentarán a Los Patos mañana y a Argentinos el domingo.

Por el lado de los balcarceños, habían comenzado esta segunda etapa con una derrota pero el fin de semana pasado se repusieron con una buena victoria ante San Lorenzo por 3 a 0 jugando con un hombre menos desde el primer minuto. Por el otro, los de Diego Quintana no han sumado ningún punto en lo que va del Federal B pero en la tarde de hoy se consagraron campeones de la Liga Veinticiqueña de Fútbol tras igualar 0 a 0 con Pedernales.

Una vez finalizado el encuentro ante Los Patos (sábado 13 horas en el José Alberto Valle) la delegación conformada por 20 futbolistas partirá hacia 25 de Mayo para visitar a Argentinos. Los convocados por Mignini son: Gabriel Barucco, Santiago Reyes, Guido Lucero, Fermín Iriarte, Esteban Erramuspe, Emiliano Coppens, Emiliano Fortete, Juan Cebada, Patricio Rodríguez, Joaquín Baigorria, Juan Manuel Rodríguez Rendón, Julián Servera, Franco Mañas, Jeremías Cajal, Juan Ignacio Briones, Ezequiel Goiburu, Lucas Casella, Gonzalo Gómez, Marcos Rondanina y Nicolás Baigorria.