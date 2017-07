Comienza el III Torneo Regional Pampeano Femenino de Rugby

Este fin de semana dará comienzo el III Torneo Regional Pampeano Femenino, que como en todo el país se disputa en la modalidad de Seven y otorgará dos plazas para el Nacional de Clubes.

Luego de disputarse durante tres años sólo con clubes de Mar del Plata y Sur, desde el 2015 que este certamen pudo incluir a equipos de UROBA y desde ese entonces, dos representantes de cada Unión, disputan este torneo para intentar llegar al Nacional.

Por la URMDP estarán Villa Gesell, último campeón del certamen y Comercial (lo ganó en 2013, 2014 y 2015), Sur estará representado como en los últimos años por Puerto Belgrano y Palihue, en tanto que por la UROBA estarán Indios de Bolivar y Pico Rugby Club de La Pampa.



La sede será el Club Unión del Sur de Mar del Plata, la jornada del sábado 29 de julio comenzará a las 11:30, con tres partidos para cada equipo, en tanto que el domingo 30 iniciará a las 11, con dos partidos por club.

El certamen entregará cuatro puntos por partido ganado a cada equipo, dos por empatado y 0 por perdido, sin ningún tipo de punto bonus. Quienes finalicen en las dos primeras posiciones a lo largo de los tres torneos, clasificarán al Nacional de Clubes.

Las fechas previstas para los dos próximos torneos, que aún están sujetas a confirmación por cada una de las Uniones, son el 26 y 27 de Agosto en Sur y el 23 y 24 de septiembre en Uroba. El Nacional de Clubes se disputará en Octubre en Santa Fe.

Roberto Valdone: “Sólo pensamos en ser campeones otra vez”

Villa Gesell fue sin dudas el equipo que más creció en los últimos años en la Región, hace varios años comenzó de a poco su camino y el año pasado se quedó con el Regional, algo histórico para el club.

Su mentor desde los inicios fue y es Roberto Valdone, quien comentó que “La preparación de las jugadoras fue muy intensa, se trabajó sobre fuerza y resistencia, fue una pretemporada muy dura en la parte física, casi todo el equipo entreno en doble turno, se puso mucho énfasis sobre todo en las leyes del juego más destrezas, pases y técnico táctico, ya que cada año que pasa los equipos se van perfeccionando, lo cual te lleva a estudiar y pensar en el equipo que tenés en frente y de cómo hay que jugarles”.



En cuanto a los rivales, el entrenador opinó que “Algunos de los clubes como Palihue y Puerto Belgrano son viejos conocidos y tenemos una amistad y respeto tanto con sus jugadoras como sus entrenadores los cuales intercambiamos algunas ideas, los 2 equipos crecieron mucho, de echo los sigo de cerca y tienen aparte de muchos partidos dos zonas, ya que tienen una zona campeonato y otra de desarrollo, lo mismo que entrenan en conjunto ya que armaron su Seleccionado de la Unión del Sur, abría que mirar un poco al Sur ya que están consolidando el Femenino y van hacer dos equipos muy duros de ganar .Con respecto a los clubes de la UROBA son una incógnita, no se como vienen ya que hay muy poca difusión y de Comercial que voy a decir que no haya dicho ya, si nos vamos a nuestro primo en deporte, es un clásico”.



Sobre la “presión” que puede existir para que Gesell vuelva a retener el título, Valdone comentó que “Se trabajó para eso, y se piensa sólo en eso, tratar de ganarlo y así ratificar el titulo, creo que todos los equipos quieren ganarlo no sólo Gesell y así poder llegar al Nacional”.



Por último Roberto habló de los objetivos para este año y explicó que “El primer objetivo ya lo cumplimos que era llegar al Regional Pampeano, el segundo es competir y ganarlo. Además tratar de seguir difundiendo el rugby femenino aunque creo que el rugby es uno sólo, y tratar de hacer más amigos para que el rugby siga creciendo”.

Mariana Álvarez: “Queremos que el equipo crezca partido a partido”



Sin dudas que Comercial es sinónimo de Rugby Femenino y el máximo referente en la Región, ya que disputó 4 torneos a Nivel Nacional y fue campeón en tres de los 4 Regionales últimos.

Tanto su cuerpo técnico como plantel se modificó en estas temporadas, pero la esencia siempre es la misma y quieren volver a estar en los primeros planos, como cuando en 2014 fueron terceras en el NDC.

“La preparación para el Regional estuvo complicada ya que tuvimos bajas importantes en el equipo por lesiones, hace unos pocos entrenamientos se pudieron reincorporar, también el clima nos jugó en contra y no pudimos hacer mucha cancha, ya que no se las podía usar, pero aunque fue complicado pudimos hacer rendir los entrenamientos y estamos con muchas ganas de que llegue este finde, lo venimos esperando desde la pretemporada”, comenta la capitana Mariana Álvarez.



Si bien en un principio eran menos equipos, todos fueron creciendo y hoy en día no se pude predecir quien clasificará al torneo, así lo explica la oriunda de Tandil: “Sabemos que los demás equipos han crecido un montón y que va a hacer un torneo duro, con mucha competencia, lo que alegra porque demuestra como va desarrollándose este deporte, vamos con ganas de volver a clasificar para el Nacional y volver a recuperar el título, pero sabemos que no se nos va a hacer fácil”.

En cuanto a los objetivos para este certamen, “Chachi” contó que “Tenemos jugadoras que van a jugar por primera vez este torneo, que van a vivir por primera vez estos dos días a puro rugby que tanto nos gusta, por lo que nuestro objetivo ademas del principal que es clasificar al Nacional, es que el equipo crezca partido a partido, ver lo que nos falta y ser cada vez mejores jugadoras de rugby”.

Fixture :