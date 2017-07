Campaña de detección de la Hepatitis C frente a la Catedral marplatense

En el marco del Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales, se instaló una carpa frente a la Catedral. Se brindó información y se puntualizó en la detección de la Hepatitis C.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Mar del Plata Trasplante y es el cuarto año consecutivo que se realiza. En la Semana de la Hepatitis, que se realizará del 22 al 28 de agosto, se llevará la campaña de detección a la ciudad y la zona.

Claudia Damico, Médica Hepatóloga del Centro de Especialidades Médicas, afirmó que “la idea es se acerquen, no sólo a informarse sobre las Hepatitis, sino también vacunarse para la Hepatitis B, que se contagia por sangre y por vía sexual al igual que el HIV”.

Agregó que “es una vacuna que está en el calendario desde el año 2000 pero todos aquellos que no se hayan vacunado porque nacieron antes, es importante que sepan que pueden hacerlo, tanto aquí hoy como en los Centros de Salud, Hospitales, Clínicas y el CEMA”.

A su vez, contó que también buscan hacer hincapié “en la Hepatitis C, que se contagia específicamente por sangre. Lo importante es hacerse el test diagnóstico ya que no da síntomas. Por lo tanto, si no nos hacemos el test no nos enteramos. La idea es prevenir y llegar antes, sobretodo porque actualmente, desde hace más de un año, hay tratamientos nuevos que curan la Hepatitis en un 99% de los casos”.

Dijo que “el Estado da el tratamiento a través del Ministerio de Salud de la Nación por lo tanto toda persona que tenga alguna duda sobre el test, o que tenga el diagnóstico y no se haya confirmado o no se haya controlado, puede acercarse al Hospital Regional a la unidad de Hepatología, al CEMA o a cualquier clínica o personal de Salud que va a poder informarle”.

Con respecto a la campaña en vía pública puntualmente, aseguró que “nos permite acercarnos a mucha más gente e instalar en cada uno de nosotros una pequeña duda, a partir de ahí la gente se acerca y consulta. En los barrios hay centros de salud donde no es necesario sacar turnos para hacer una pregunta y llegamos mejor con las tareas de prevención”.

La Semana de la Hepatitis se hará del 22 al 28 de agosto, en diferentes centros de salud de Mar del Plata y de la región, como también en las instalaciones del CEMA. La Hepatitis afecta a más de 400 mil argentinos siendo que la gran mayoría no lo sabe. Es una enfermedad grave que hoy se puede curar , por eso es importante detectarla a tiempo.