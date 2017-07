Angel Nieto, ex campeón mundial de motos; en coma inducido luego de ser embestido en Ibiza

El destino ha querido que Ángel Nieto se juegue su victoria 12+2 a los 70 años. El ex piloto de motos, icono del deporte español, se encuentra ingresado con un grave traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tras sufrir un accidente de quad el miércoles por la mañana en la isla de Ibiza.

El último parte médico señalaba que el paciente se encontraba «en coma inducido y con respiración asistida». Horas después del accidente el servicio de Neurocirugía le colocó un sensor interno para controlar la presión intracraneal, y estaba pendiente de su evolución para determinar si el ex campeón del mundo de motociclismo debía o no ser intervenido quirúrgicamente. Tanto la familia como los servicios médicos apuntaban a que las próximas horas serían cruciales para el ex piloto.

El día no había empezado demasiado bien en la isla de Ibiza. Poco antes de las diez de la mañana un intenso aunque breve chaparrón sorprendía a los turistas en las playas. A Ángel Nieto le pilló en quad, y vestido con un plástico azul que había improvisado como chubasquero. Poco antes de las 10.30 abandonó la carretera que une las localidades de Ibiza y Santa Eulalia, y tomó dirección Santa Gertrudis, un pueblecito del interior de la isla.

A escasa velocidad

Para entrar en esta vía los conductores deben realizar un giro de 90 grados, normalmente a muy poca velocidad. El ex piloto llevaba apenas recorridos 50 metros por esta vía cuando fue embestido por detrás por la conductora de un turismo que circulaba en la misma dirección. Ángel Nieto salió despedido de su quad e impactó con la cabeza contra el asfalto. La Guardia Civil de Tráfico informó de la presencia de un casco en el lugar del accidente, una prenda de uso obligatorio en estos vehículos, pero no integral, que era el modelo que el ex piloto solía llevar por la isla.

Aunque la zona es competencia de la Guardia Civil los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local de Santa Eulalia. La conductora del turismo, una mujer de nacionalidad alemana y residente en la isla, declaró a los agentes que se encontró con el quad delante y no pudo hacer nada por rectificar la trayectoria. Algunos testigos habrían señalado que el barro adherido habría hecho muy difícil advertir si las luces de freno estaban activadas. Por otra parte, no hay fotos de la parte trasera del quad, lo cual hace difícil contrastar tal testimonio.

La conductora del vehículo fue sometida a una prueba de alcoholemia en la que dio negativo. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil de Tráfico apuntan que Ángel Nieto habría reducido la velocidad, casi hasta detener el quad, y en el momento de recibir el impacto maniobraba para acceder al margen derecho de la vía. Los sanitarios de la UVI móvil del 061 se encontraron al campeón del mundo inconsciente. Su estado era de suma gravedad. Fue entubado y evacuado de urgencia a la Policlínica.

Apenas una hora después de producirse el suceso muchos de sus amigos comenzaron a aparecer por el centro médico, como el ex futbolista Aitor Ocio, el ex piloto Sete Gibernau o el fundador de Pacha Ricardo Urgell, que fue el primero en avanzar a los medios que «dentro de la gravedad, va bien». Otra de las primeras en llegar fue Marta Castro, mujer de su sobrino Fonsi Nieto, a quién spudo ver por la tarde. Su hijo Gelete tomó un avión desde Madrid y se plantó en la isla a última hora de la mañana. El quad que conducía Nieto, tras el accidente en Santa Gertrudis

A las puertas de urgencias han comenzado a aparecer los primeros carteles con mensajes de ánimo para el ex piloto. También en las redes sociales, muchos de la actual parrilla de moto GP. «Mucha fuerza maestro, esta carrera también la ganarás», tuiteaba Marc Márquez.

Angel Nieto, campeón del mundo en 12+1 ocasiones, uno de los pilotos más laureados de todos los tiempos, y que cuenta con reconocimientos como la Orden Olímpica o la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, disfruta desde hace años de un retiro de lujo en una mansión del término municipal de Santa Eulalia. Es uno de los habituales en las fiestas del verano de la isla, e invitado frecuente junto a su sobrino Fonsi Nieto a la inauguración de los locales de moda.

Como residente, en los últimos años se ha convertido en cabeza visible de la Asociación de Afectados por la Cantera de ses Planes, un grupo de vecinos que ha llevado a los tribunales la actividad de la instalación, muy próxima a su casa, y que considera responsable de numerosos delitos medioambientales.