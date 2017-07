Marcelo: “El Cholo Ciano vino cuando ganamos y se fue cuando perdimos”

Sin pelos en la lengua al referirse a ex dirigentes de AM hoy militando en contra de ellos, no dudó en afirmar que “muchos de los que se fueron eran de lo más chupamedias de todos”, para remarcar que “algunos descubrieron que tenían diferencias con nosotras cuando dejaron el cargo, porque hasta el 10 de diciembre nadie expresaba las diferencias. Incluso muchos eran de lo más chupamedias de todos”.

“Hubiera sido bueno que expresen las diferencias y de ser así, hubieran renunciado a sus cargos”, apuntó el referente de Acción Marplatense a la vez que cuestionó de firma contundente al referirse a Cholo Ciano “vino cuando ganamos y se fue cuando perdimos, pero esas son diferentes formas de hacer políticas”.

Asimismo, el ex concejal y actual precandidato por Acción Marplatense, hizo hincapié en la actuación de los radicales como socios de Cambiemos. “Cuando se empezaron a dar cuenta que este gobierno no funcionaba, después que renunciaron muchos funcionarios, en vez de seguir apoyando a este gobierno privilegiando a la ciudad, empezaron a darle la espalda y pensar en el 2019”, cuestionó.

“CON LOS DIRIGENTES QUE SE FUERON HUBO UNA DEPURACIÓN”

Por otra parte, aseguró que “esto va a hacer evolucionar al partido, con los dirigentes que se fueron hubo una depuración y los que quedamos, quedamos convencidos que tiene que haber un partido local” y aclaró que hicieron una autocrítica importante: “En base a los acuerdos con el gobierno nacional y provincial de ese momento, muchos marplatenses pensaron que nos habíamos familiarizados y que nos habíamos metido un partido nacional”.

“Cuando uno está en el gobierno tiene que poner por delante los intereses de la ciudad y las inversiones para la ciudad por arriba de cualquier estrategia partidaria”, describió Artime a la vez que resaltó que “no fue un error haberse acercado tanto al Kirchnerismo, pero sí el no haberlo explicado correctamente por qué nos acercábamos”.

En ese contexto, resaltó algunas políticas del anterior gobierno Kirchnerista y enumeró los feriados largos, el hecho de no hacer importaciones indiscriminadas, que hubiera más plata en el sector productivo que en la timba financiera, respeto a los derechos humanos, entre otras

“CON BOUDOU APROVECHAMOS A ALGUIEN QUE CONOCÍAMOS”

Después de las denuncias recibidas por el ex vicepresidente argentino Amado Boudou, el precandidato a concejal por Acción Marplatense, Artime, se refirió a la relación que lo unía con el ex dirigente y remarcó: “Aprovechamos un conocido en el gobierno para gestionar”.

“Con Amado Boudou fui compañero de colegio y lo que hicimos desde el gobierno fue tratar de aprovechar a un tipo que conocíamos y que era, nada más y nada menos, que Ministro de Economía y Vicepresidente de la Nación”, explicó el ex presidente del Enosur.

Además, indicó que pedían reuniones con Boudou, porque querían “sacar cosas para Mar del Plata” y agregó: “Me gustaría verlo a Arroyo reunido más seguido con el Ministro de Economía o con la vicepresidenta para pedirle cosas para la ciudad, pero de ninguna me voy a hacer responsable de las equivocaciones que tuvo”.

Artime señaló que “Arroyo está desperdiciando tener una gobernadora y presidente dentro de su mismo partido político, con lo cual es claro que no tiene proyecto para llevar, no sabe gestionar financiamiento”.

“ESTE HOMBRE (Arroyo) EVIDENTEMENTE NO SABE GESTIONAR PLATA”

Asimismo, indicó que “conseguir plata es parte de la gestión también. Permanentemente hay tensiones presupuestarias, porque las necesidades son mucho más grandes que el presupuesto que tenes y este hombre evidentemente no sabe gestionar plata, no presenta proyectos y cuando consigue uno, estos son totalmente frívolos y no necesarios, como el caso del Metrobus”.

“ACCIÓN MARPLATENSE LE PUEDE PONER UN DESPERTADOR AL INTENDENTE”

Por otra parte, hizo hincapié en sus expectativas para la segunda parte del año y comentó que “Mar del Plata puede estar mucho mejor de lo que hoy está. El problema que tiene la ciudad hoy se llama Arroyo y Baragiola, porque no están a la altura de lo que merece la ciudad”.

“Quiero ir al Concejo Deliberante, porque tenemos mucha experiencia y un proyecto de ciudad que ejecutamos 8 años y nos quedaron cosas por hacer. En estas elecciones se va a plebiscitar el gobierno de Arroyo y dentro de esta oposición, Acción Marplatense le puede poner un despertador grande al intendente para que empiece a caminar por los barrios, sintonizar con las necesidades de la gente y darse cuenta de los grandes problemas”, sostuvo.

Además, remarcó que “este plebiscito que va a haber en el mes de octubre es una oportunidad para presionar al intendente de que vaya para adelante” y aclaró que el Concejo Deliberantes, “con un gobierno tan débil como el actual, tiene que ejercer un rol mucho más importante del que ejerció este tiempo”.

En relación a lo anterior, afirmó que el Concejo “a veces puede ocupar un lugar mucho más protagónico que este año y medio no ocupó, pero tiene que ver con esta mayoría que tiene el oficialismo que estuvo más ocupada por pelearse entre ellos” y remarcó que “en este conventillo de la Alianza Cambiemos es difícil que pueda haber un buen Concejo Deliberantes”.