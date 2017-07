Juan Rey: “Debemos ayudar a construir el sueño de estas familias”

El precandidato a concejal Juan Rey, referente de Nueva Acción, agrupación política que lidera Santiago Bonifatti al interior de Acción Marplatense, estuvo reunido con beneficiarios del Plan ProCreAr de los barrios Ameguino y El Martillo. De este encuentro también participaron los pre candidatos César Elbaum, Fernando Barranus, Javier Pérez y el actual presidente del partido Santiago Bonifatti.

En este encuentro, Juan Rey charló con los beneficiarios que están empezando a construir cinco casas en el Barrio el Martillo :”estás cinco familias ya pudieron empezar a construir con el desembolso que les dio el Banco Hipotecario. Pero todavía faltan 175 familias en este barrio y 180 más en Ameguino, que no pueden empezar a construir porque no tienen las obras de cordón cuenta que se requieren para que les entreguen los terrenos. Estas familias vienen peregrinando desde 2013 cuando salieron sorteadas y hoy comienzan a ejecutar sus sueños., son otra muestra más de como muchos Marplatenses no bajan los brazos”

“Estamos hablando de una forma distinta de ver la construcción, el efecto derrame que producen estas obras se ve en los corralones, trabajan en ellas un promedio de seis personas, en un total de 360 casas, es empezar a mover la economía de la construcción de menta real y generar trabajo”

Y al finalizar Juan Rey dijo “En la reunión con los vecinos lo que planteamos es que vamos a volver a insistir al Banco Hipotecario para que puedan construir sus casas otras personas que ya tienen sus carpeta aprobadas y sus lotes en condiciones para empezar a construir. Vamos a hablar con el banco hipotecario, con el secretario de planeamiento y si es necesario el concejal Bonifatti va a viajar a Buenos Aires para hablar con la máxima autoridad del Banco Hipotecario.

Que estás familias puedan tener sus casa, que la construcción vuelva a moverse y se cree trabajo es parte de la Mar del Plata que queremos.”