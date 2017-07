“Acción Marplatense dejó un legado de obras públicas en curso”

En plena campaña electoral, el candidato a concejal por el partido Acción Marplatense, dialogó con “el Retrato…” y señaló que su partido “dejó un legado de obras públicas en curso” a la vez que resaltó las prioridades a tratar desde el Concejo, en caso de conseguir una banca: Seguridad, Radicación de industrias para empleo y el mantenimiento de los barrios.

En tal sentido, hizo hincapié en la ciudad que dejó el anterior gobierno de Gustavo Pulti y comentó que le da “un poco de vergüenza ajena” que después de un año y medio de gobierno, “donde no arrancaron ni una sola obra pública, sigan hablando de estas cuestiones económicas”. Artime subrayó que su partido “dejó un legado de obras públicas en curso”.

“Dejamos financiada la planta de ayudante cloacales, les dejamos dos polideportivos para terminar que aún no terminaron, el Centro de Salud de Camet que está hoy la obra parada, les dejamos con financiamiento el polo informático para empezar a construir pero hoy no lo empezaron, les dejamos en construcción la escuela de arte y oficios digitales, que está terminada hace 4 meses y nunca la abrieron, etcétera”, apuntó.

El ex presidente del Enosur cuestionó que “lo que estaba bien no lo siguieron y lo que faltaba hacer no lo empezaron. No tengo dudas que la ciudad está peor que hace un año y medio y mucho peor que hace 6 años”.

Asimismo, destacó los 8 años de gestión de Acción Marplatense y comentó que en ese tiempo lo que hicieron fue “poner a Mar del Plata en un proyecto de ciudad que tuviera que ver con una ciudad más inclusiva, de romper esta diferencia tan abismal entre el centro y los barrios, nos quedaron cosas para hacer y queremos exigir desde el Concejo, que esas cosas que eran buenas para Mar del Plata se hagan”.

“Desde 2019 queremos volver a encaminar a la ciudad en un proyecto de ciudad que nos parece que puede tener buenos resultados”, sostuvo el candidato a concejal a la vez que hizo referencia que Gustavo Pulti “se tomó un tiempo y se alejó de la primera línea de exposición” para estar con su familia. “Gustavo en un futuro puede volver a tener un rol protagónico en la ciudad, en la provincia o en la Nación”, señaló.

Seguidamente, se refirió a las prioridades que tienen en caso de acceder al Concejo y destacó: seguridad, radicación de industrias para empleo y el mantenimiento de los barrios. En relación a la falta de trabajo en la ciudad, indicó que desde Acción Marplatense en el parque industrial radicaron más de 25 de empresas y “hoy no ves una política en ese sentido. Hay que reactivarlo y exigirle al intendente que lo haga”.

“ARROYO DESMANTELÓ LA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD QUE HABÍAMOS ARMADO”

En referencia a la seguridad de la ciudad, señaló que “es muy grave lo que pasa.Arroyo ha desmantelado la estructura de seguridad que habíamos armado en el gobierno del intendente Pulti”.

Y puntualizó en que “hoy tenes la policía local que en vez de estar cuidando a los vecinos en los barrios, la tenes haciendo multas en el centro; el Secretario de Seguridad vacante desde el inicio del gobierno prácticamente; la escuela de seguridad cerrada, donde precisas capacitar permanentemente a los policías locales; dejamos casi comprada la sede de la Policía Local y sigue sin hacerse nada, diezmaron el centro de análisis estratégico del delito, no tiene director ni la mitad del personal, etcétera”.

En relación al último punto, manifestó que “donde más se necesita al Estado hoy es en el barrios y no está. Hoy la apuesta que tiene la ciudad es si los barrios se lo quedan los narcotraficantes o si los barrios siguen perteneciendo a Mar del Plata”.

En ese contexto, sostuvo: “Quiero ir al Concejo Deliberantes para exigirle al intendente Arroyo que cumpla con la ordenanza tanto de la creación de la Secretaría de Seguridad como de la Policía Local, que no está cumpliendo con su misión, que tenga una política de radicación de empresas y que el Estado vuelva a los barrios”.